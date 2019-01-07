“1 yılda 229 bin iş yeri açıldı, 106 bin iş yeri kapandı”

2018’de 2017’ye göre iş yeri açılışlarının kısmen aynı olduğunu kapanışların ise arttığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2017’de 229 bin 367 olan iş yeri açılışları 2018’de 69 azalarak 229 bin 298 oldu. Öte yandan 2017’de 96 bin 945 olan iş yeri kapanışları 9 bin 222 artarak 2018’de 106 bin 167 oldu. 2018 yılında bir önceki yıla göre iş yeri açılışları kısmen aynı kalırken kapanışlar 2017’ye göre yüzde 9,5 arttı. 2018’de görülen ekonomik dalgalanma, iş yeri kapanışlarının artmasına neden oldu” diye konuştu.

“NÜFUSA GÖRE EN AZ İŞ YERİ AÇILIŞI İSTANBUL’DA GÖRÜLDÜ”

Bir yılda illerin nüfusuna göre en fazla iş yeri açılışı ve kapanışının gerçekleştiği iller hakkında bilgi veren Palandöken, “2018’de illerin nüfusuna göre en fazla iş yeri açılışı Muğla’da gerçekleşti. Muğla’nın ardından Burdur, Çanakkale, Antalya ve Uşak, nüfusuna göre en fazla iş yeri açılan iller oldu. Nüfusuna göre en az iş yeri açılışı ise İstanbul’da görüldü. İstanbul’un ardından iş yeri açılışının en az olduğu iller Muş, Şırnak, Batman ve Diyarbakır oldu. Öte yandan nüfusuna göre en fazla iş yeri kapanışı Burdur’da görüldü. Muğla, Tunceli, Mersin ve Eskişehir de nüfusuna göre en fazla iş yeri kapanışı olan illerin başında geldi” şeklinde konuştu.

“2018’DE EN FAZLA AÇILIŞI YAPILAN MESLEK BAKKALLIK OLDU”

2018 yılı boyunca en çok açılışı yapılan meslek kolunun bakkal, büfe ve market işletmeciliği olduğunu belirten Palandöken şunları söyledi:

“2018’in başından sonuna kadar en çok açılışı yapılan meslek kolu 21 bin 836 ile büfe, bakkal ve market işletmeciliği oldu. Ardından 20 bin 493 ile lokantacılık faaliyetleri, 13 bin 155 ile kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği, 9 bin 748 ile servis aracı işletmeciliği ve 9 bin 62 ile şehirlerarası yük taşımacılığı, en çok açılışı yapılan meslek kollarında başı çekti.”