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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
07.01.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

“1 yılda 229 bin iş yeri açıldı, 106 bin iş yeri kapandı”

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“1 yılda 229 bin iş yeri açıldı, 106 bin iş yeri kapandı”

2018 sonu itibariyle esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 753 bin 213 olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sicil Gazetesinde yayımlanan ilanlara göre, esnaf ve sanatkarlarımıza ait 1 milyon 886 bin 727 iş yeri var. 2018 sonu itibariyle 229 bin 298 iş yeri açılırken, 106 bin 167 iş yeri kapandı. Diğer taraftan 37 bin 337 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nde terkin ilanları yayımlanmadı” dedi.

2018’de 2017’ye göre iş yeri açılışlarının kısmen aynı olduğunu kapanışların ise arttığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2017’de 229 bin 367 olan iş yeri açılışları 2018’de 69 azalarak 229 bin 298 oldu. Öte yandan 2017’de 96 bin 945 olan iş yeri kapanışları 9 bin 222 artarak 2018’de 106 bin 167 oldu. 2018 yılında bir önceki yıla göre iş yeri açılışları kısmen aynı kalırken kapanışlar 2017’ye göre yüzde 9,5 arttı. 2018’de görülen ekonomik dalgalanma, iş yeri kapanışlarının artmasına neden oldu” diye konuştu.

“NÜFUSA GÖRE EN AZ İŞ YERİ AÇILIŞI İSTANBUL’DA GÖRÜLDÜ”

Bir yılda illerin nüfusuna göre en fazla iş yeri açılışı ve kapanışının gerçekleştiği iller hakkında bilgi veren Palandöken, “2018’de illerin nüfusuna göre en fazla iş yeri açılışı Muğla’da gerçekleşti. Muğla’nın ardından Burdur, Çanakkale, Antalya ve Uşak, nüfusuna göre en fazla iş yeri açılan iller oldu. Nüfusuna göre en az iş yeri açılışı ise İstanbul’da görüldü. İstanbul’un ardından iş yeri açılışının en az olduğu iller Muş, Şırnak, Batman ve Diyarbakır oldu. Öte yandan nüfusuna göre en fazla iş yeri kapanışı Burdur’da görüldü. Muğla, Tunceli, Mersin ve Eskişehir de nüfusuna göre en fazla iş yeri kapanışı olan illerin başında geldi” şeklinde konuştu.

“2018’DE EN FAZLA AÇILIŞI YAPILAN MESLEK BAKKALLIK OLDU”

2018 yılı boyunca en çok açılışı yapılan meslek kolunun bakkal, büfe ve market işletmeciliği olduğunu belirten Palandöken şunları söyledi:
“2018’in başından sonuna kadar en çok açılışı yapılan meslek kolu 21 bin 836 ile büfe, bakkal ve market işletmeciliği oldu. Ardından 20 bin 493 ile lokantacılık faaliyetleri, 13 bin 155 ile kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği, 9 bin 748 ile servis aracı işletmeciliği ve 9 bin 62 ile şehirlerarası yük taşımacılığı, en çok açılışı yapılan meslek kollarında başı çekti.”

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