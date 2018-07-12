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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Ahmet CAN
12.07.2018 - 22:34, Son Güncelleme:

1 yılda 1 milyar $

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
1 yılda 1 milyar $

Teknoloji sektörü, diğer sektörlere göre daha hızlı milyarder yapıyor. Teknoloji sektöründe yer alan şirketleri kurarak servet şampiyonu olan patronlar ortalama 5.1 yılda milyarder oldu. İlk sırada ise 1 yılla Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg geliyor.

FİNANS ve ekonomi dünyasının en çok konuştuğu araştırmaların başında en zenginler listesi geliyor. 10 milyarlarca dolarların yarıştığı bu listede özellikle son yıllarda teknoloji şirketleri damga vurmaya başladı. Amazon, Facebook ve Google gibi teknoloji şirketleri hızlı büyümeyle patronlarını milyarder yapmaya başladı. Peki bu listede yer alan patronlar ilk milyar dolarlarına ne zaman ulaştılar? Bu sorunun cevabı için yapılan araştırmada en hızlı 1 milyar dolarlık servete ulaşanların teknoloji sektörünün patronları olduğu görülüyor. Geleneksel sektörler gayrimenkul, finans ve enerjide ise ilk milyar dolar için 10 yıllarca beklemek gerekiyor. Dünyanın en hızlı 1 milyar dolar servete ulaşan patronu tahmin edilebilen bir isim. 1 yılda ilk milyar dolarlık servetine ulaşan isim Facebook Kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg. En yavaş 1 milyar dolarlık servete ulaşan isim Las Vegas’ın kumar patronlarından Sheldon Adelson. Adelson ilk 1 milyar doları için 41 yıl bekledi.

TEKNOLOJİDE 5.1 YIL
Sektörel olarak duruma bakıldığında dünyanın en çok servete sahip olan patronlarından 9’u teknoloji sektöründen. Bu sektörde yer alan patronlar, ortalama 5.1 yılda ilk milyarlarına kavuşuyorlar. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi Facebook CEO’su Mark Zuckerberg 1 yılda, Amazon CEO’su Jeff Bezos 2 yılda, Tencent CEO’su Ma Huateng 3 yılda, Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin 5’er yılda ilk milyar dolarına ulaştılar. Teknoloji sektörünün en yavaş milyarderi olan isim ise Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma. Ma, ilk milyar doları için tam 10 yıl beklemiş.

LV İÇİN 21 YIL BEKLEDİ
En hızlı milyarder yapan diğer bir sektör ise perakende ve moda oldu. En zenginler listesinde 5 milyarder ile ikinci sırada yer alan bu alanlarda milyarder olmak için ortalama 13 yıl beklemek gerekiyor. En hızlı milyarder olan isim ABD’li perakende devi Wal-Mart’ın kurucularından 4 yılla Alice Walton oldu. İkinci sırada yine Wal-Mart’ın kurucularından Jim Walton. Walton, ilk milyar dolarını kazanmak için 10 yıl beklemiş durumda. Perakende ve moda alanının en yavaş milyarder olan ismi ise Louis Vuitton gibi lüks markaları bünyesinde bulunduran LVMH’nin CEO’su Bernard Arnault. Arnault, 21 yılda milyarder olmayı başardı. Dünyanın en büyük milyarderleri listesinde yer alan diğer bir büyük alan işte emlak ve 3 kişi listede yer alıyor. Sektör ortalamasının 21 yıl olduğu emlak alanında en hızlı zengin olan isim 10 yılla Çinli Evergrande’ın patronu Xu Jiayin. En yavaş zengin olan isim ise 27 yılla Hong Kong’lu Henderson’ın sahibi Lee Shau-kee. ABD’li milyarder Warren Buffet’ın ise 26 yılda milyarder olduğunu belirtelim.

1 yılda 1 milyar $

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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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