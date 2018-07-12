1 yılda 1 milyar $

FİNANS ve ekonomi dünyasının en çok konuştuğu araştırmaların başında en zenginler listesi geliyor. 10 milyarlarca dolarların yarıştığı bu listede özellikle son yıllarda teknoloji şirketleri damga vurmaya başladı. Amazon, Facebook ve Google gibi teknoloji şirketleri hızlı büyümeyle patronlarını milyarder yapmaya başladı. Peki bu listede yer alan patronlar ilk milyar dolarlarına ne zaman ulaştılar? Bu sorunun cevabı için yapılan araştırmada en hızlı 1 milyar dolarlık servete ulaşanların teknoloji sektörünün patronları olduğu görülüyor. Geleneksel sektörler gayrimenkul, finans ve enerjide ise ilk milyar dolar için 10 yıllarca beklemek gerekiyor. Dünyanın en hızlı 1 milyar dolar servete ulaşan patronu tahmin edilebilen bir isim. 1 yılda ilk milyar dolarlık servetine ulaşan isim Facebook Kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg. En yavaş 1 milyar dolarlık servete ulaşan isim Las Vegas’ın kumar patronlarından Sheldon Adelson. Adelson ilk 1 milyar doları için 41 yıl bekledi.

TEKNOLOJİDE 5.1 YIL

Sektörel olarak duruma bakıldığında dünyanın en çok servete sahip olan patronlarından 9’u teknoloji sektöründen. Bu sektörde yer alan patronlar, ortalama 5.1 yılda ilk milyarlarına kavuşuyorlar. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi Facebook CEO’su Mark Zuckerberg 1 yılda, Amazon CEO’su Jeff Bezos 2 yılda, Tencent CEO’su Ma Huateng 3 yılda, Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin 5’er yılda ilk milyar dolarına ulaştılar. Teknoloji sektörünün en yavaş milyarderi olan isim ise Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma. Ma, ilk milyar doları için tam 10 yıl beklemiş.

LV İÇİN 21 YIL BEKLEDİ

En hızlı milyarder yapan diğer bir sektör ise perakende ve moda oldu. En zenginler listesinde 5 milyarder ile ikinci sırada yer alan bu alanlarda milyarder olmak için ortalama 13 yıl beklemek gerekiyor. En hızlı milyarder olan isim ABD’li perakende devi Wal-Mart’ın kurucularından 4 yılla Alice Walton oldu. İkinci sırada yine Wal-Mart’ın kurucularından Jim Walton. Walton, ilk milyar dolarını kazanmak için 10 yıl beklemiş durumda. Perakende ve moda alanının en yavaş milyarder olan ismi ise Louis Vuitton gibi lüks markaları bünyesinde bulunduran LVMH’nin CEO’su Bernard Arnault. Arnault, 21 yılda milyarder olmayı başardı. Dünyanın en büyük milyarderleri listesinde yer alan diğer bir büyük alan işte emlak ve 3 kişi listede yer alıyor. Sektör ortalamasının 21 yıl olduğu emlak alanında en hızlı zengin olan isim 10 yılla Çinli Evergrande’ın patronu Xu Jiayin. En yavaş zengin olan isim ise 27 yılla Hong Kong’lu Henderson’ın sahibi Lee Shau-kee. ABD’li milyarder Warren Buffet’ın ise 26 yılda milyarder olduğunu belirtelim.

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