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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Fatma AKSU/İSTANBUL  
21.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘1 yıl kurak geçse de su sıkıntısı yok’

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
‘1 yıl kurak geçse de su sıkıntısı yok’

Yaz ve sonbahar aylarında ortalamanın altında yağış alan İstanbul’un barajlarındaki su seviyesinin yüzde 38’lere düşmesi üzerine ortaya atılan, ‘günde 3 milyon metreküp su tüketen kentin 100 günlük su kaldı’ iddialarına İSKİ’den yanıt geldi.

İSKİ tarafından Hürriyet’e yapılan açıklamada “İstanbul’da istatistiklere bakıldığında her 7 yılda bir kuraklık yaşanıyor. 2007 ve 2014 yılında yaşanan kuraklıklar bunun göstergesidir. Yağışların mevsim normallerinde seyretmesi ya da 1 yıllık kuraklık yaşanması durumunda İstanbul’da su sıkıntısı yaşanması söz konusu değildir” denildi. Sadece barajlardaki su miktarının, günlük ortalama su tüketim miktarına bölerek “İstanbul’un şu kadar günlük suyu kaldı” demenin doğru olmadığı kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği belirtilen açıklamada İSKİ’nin, İstanbul’daki barajların yanı sıra Melen, Yeşilçay ve Istrancalar’daki regülatörler gibi farklı su kaynaklarına da sahip olduğu hatırlatıldı. İSKİ’den yapılan açıklamada şu bilgiler aktarıldı: “İstanbul’da 19 Kasım tarihi itibariyle son 10 yılın doluluk oranlarına bakıldığında, sıra dışı bir durum söz konusu değildir. Bugün itibariyle doluluk oranının yüzde 37.68 olmasına rağmen, 2016 yılındaki doluluk oranının yüzde 35.49, 2014 yılında yüzde 37.05 ve 2013 yılında yüzde 40 seviyesinde olduğu görülmektedir.”

TALEBİ KARŞILIYORUZ

“Önümüzdeki haftalarda ve aylarda yağışların gelmesi ve geçmiş yıllarda olduğu gibi barajların doluluk oranının kısa sürede yükselmesi bekleniyor” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul, günlük 1 milyon metreküpe yakın bir su kaynağını barajların dışından, Melen ve Yeşilçay Regülatörleri Istrancalar ve yeraltı sularından karşılayabilmekte. İstanbul’da günde tüketilen 3 milyon metreküpün suyun, 400 bin metreküpü, yani yaklaşık yüzde 13.5’u işyeri ve sanayi tesislerinde gerçekleşmekte. Hali hazırda İstanbul’da günlük 3 milyon metreküp su tüketilmektedir ve Kurumumuz bu talebi fazlasıyla karşılayabilecek durumdadır.” İstanbul’da su sağlayacak önemli kaynaklardan biri olan Melen ile ilgili şu bilgilere yer verildi: “3 kademe isale hattı tamamlanan Melen Projesi’nden günlük 1 milyon metreküpe kadar su temin edilebiliyor. Projenin nihai aşaması olan ve tek başına İstanbul’un 1 yıllık su ihtiyacını karşılayabilecek Melen Barajı’nın yapımı ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce sürdürülmektedir.”

 

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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