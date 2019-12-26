1 trilyon dolarlık master plan

Tanıtımı üç bakanın katılımıyla yapılan plana göre, kısa, orta, uzun vade hedefler belirlendi ve başta İpek Yolu olmak üzere bölgedeki tüm koridorlardaki yük talebinin Türkiye’ye yönelmesi için gerekli altyapı yatırımları plana işlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara YHT Gar’da düzenlenen Lojistik Master Planı’nın tanıtım toplantısına katıldı. Türkiye’nin bölgesel lojistik üssü olabilmesi hedefine ulaşmayı hızlandıracak yol haritasını belirlediklerini ifade eden Bakan Turhan, “Hedeflenen kazanımlar 2023, 2035 ve 2053 yılları bazında ele alındı. Özellikle İpek Yolu olmak üzere tüm koridorlardaki yük talebinin Türkiye üzerinden geçmesini amaçlıyoruz. Avrupa ve Çin arasında doğal bir köprü konumunda olduğumuz için Türkiye olarak coğrafi avantajımız var. Bu yatırımın önemli kısmını kapsayabilecek konumdayız. Çin’in batı pazarlarına erişimi için alternatif koridorları bulunuyor. Özellikle kuzey koridoru hali hazırda oldukça yüksek bir kapasiteyle çalışıyor. Bakü-Tiflis-Kars, Marmaray gibi yatırımlarla desteklediğimiz orta koridorun da Türkiye’nin hem transit hem de ticaret potansiyelini artırabilecek etki yapmasını bekliyoruz. Planda öngörülen yatırımlarda modlar arasında önceliği demir yolları alıyor. İltisak hatları için limanlar, Organize Sanayi Bölgeleri ve kritik tesisler önceliklendirilecek. Transit yükün geçişiyle koridor üzerindeki şehirlerin ticareti artacak. Öngörülerimiz doğrultusunda, 2035 yılı itibarıyla 1 milyar dolar üzerinde ihracat yapan il sayımız 27’ye çıkacak. Daha da uzun vadede yani 2053 öngörülerine göre, ihracat rakamı 1 trilyona yaklaştıkça, ihracatçı şehirler, çoğu doğudan olmak üzere toplamda 50 kadar olacak” dedi.