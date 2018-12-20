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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.12.2018 - 12:15, Son Güncelleme:

1 ton patlayıcı hazırladılar... Türk ekipten Irak'ta rekor geliyor

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1 ton patlayıcı hazırladılar... Türk ekipten Irak'ta rekor geliyor

Irak'ın Süleymaniye kentindeki dev buğday silosunu saniyeler içinde yıkmayı başaran Türk patlatma ekibi, Ürdün'de 1 ton patlayıcı ile bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Akabe kentinde 9 metre çapındaki ve 45 metre yüksekliğindeki 75 siloya dinamit yerleştirmek üzere 9 bin 535 delik açan Türk ekibi, hazırlıklarını tamamladı.

Dünya genelinde çok sayıda ülkede inşa ettikleri ihtişamlı yapılarla adından söz ettiren Türk firmaları, yıktıkları binalarla da adlarını duyurmaya başladı.

Doğal gaz boru hattı yapımı için 2012 yılında Konya'da bin 800 metre uzunluğundaki hattı patlatarak "dünyanın en uzun patlatması" rekorunu kıran, Osmangazi Köprüsü'nün ayakları için denizin 26 metre altında patlatma yaparak tarihe geçen patlatma uzmanı Mehmet Güler, geçen yıl Irak'ın Süleymaniye kentinde 40 metre yüksekliğindeki 64 silo ve 55 metre yüksekliğindeki un fabrikasından oluşan dev yapıyı patlatarak uluslararası belgesellere konu oldu.

Ünü dünyada yayılan Mehmet Güler, son olarak Ürdün'den gelen teklif üzerine Akabe kentinde 9 metre çap ve 45 metre yükseklikteki 75 adet silo ve bitişiğindeki 55 metre yükseklikteki kule binasının yıkım işini aldı.

Toplam 200 bin ton buğday depolama kapasitesine sahip dev yapıyı tek seferde patlatarak "yerle bir etme" taahhüdü veren şirket, binadaki hazırlık çalışmalarını tamamladı.

"YIKILMA GARANTİSİ VERİYORUZ"

Ege Nitro şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binayı sorunsuz şekilde yıkabilmek için hassas hesaplamaların yapıldığını, dinamit kapsüllerinin yerleştirilmesi için binaya 9 bin 535 delik açıldığını ifade etti.

Binanın yıkılması için 1 ton patlayıcı kullanılacağını, bunun dünyada bina yıkımı için kullanılan en büyük miktar olduğunu ifade eden Güler, şu değerlendirmede bulundu:

"Patlayıcılar Ürdün devleti tarafından tedarik ediliyor. Akabe Limanı'na yanaşacak gemiden gelecek patlayıcıları açtığımız deliklere yerleştireceğiz. Patlatma için yılın son haftasını planladık. Ancak yıkım sonucu oluşacak toz bulutunun kent üzerine dağılmaması için rüzgarın kuzeyden esmesi ve Akabe Limanı'nda gemi hareketliliğinin olmaması gerekiyor. Kral 2. Abdullah'ın manyetoya basacağı patlatma, dünyada en fazla patlayıcının kullanıldığı bina yıkım projesi olacak.  Dünyada daha önce bundan daha büyük yapılar yıkıldı. Örneğin ABD'de bir futbol sahasının patlatılması en büyüklerden birisidir. Ancak 1 ton patlayıcının kullanıldığı ilk patlatma projesi bu olacak. Başarılı olursak bu anlamda bir rekora imza atacağız."

Benzer projelerde tercih edilmelerinin nedeninin firmalara yıkım garantisi vermelerinden kaynaklandığını, rakiplerinin bu garantiyi veremediğini dile getiren Güler, her bir proje için Ar-Ge çalışması yürüttüklerini, uzun test süreçleri ve mühendislik hesaplamalarının ardından taahhüt verdiklerini sözlerine ekledi.

1 ton patlayıcı hazırladılar... Türk ekipten Irakta rekor geliyor

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