1.‘Sakarya’ Muharebesi

BORUSAN Otomotiv’de son dönemde tüm taşlar yerinden oynadı. Eşref Biryıldız’ın geçtiğimiz yıl emekli olmasının ardından Borusan Otomotiv’in yeni CEO’su olan Hakan Tiftik, 2018 yılı başında düğmeye basarak önce BMW ve MINI’nin genel müdürünü değiştirdi. Uzun yıllar Koç Grubu’nda çalıştıktan sonra 2014 yılında Borusan Oto’nun Genel Müdürü olan Uğur Sakarya 2018 yılının başından itibaren BMW, MINI ve BMW Motosiklet’in yeni Genel Müdürü oldu. Uğur Sakarya’nın öncelikli görevi Türkiye’de lüks sınıfta yaklaşık 30 yıl lider olduktan sonra 2016 yılında ikinciliğe, 2017 yılında ise üçüncülüğe gerileyen BMW’yi tekrar eski gücüne kavuşturmak. Sakarya hem yeni görevini hem de hedeflerini ilk kez Hürriyet’e anlattı.

“14 yıl Koç Grubu’nda Tofaş, Otokoç ve Birmot şirketlerinde çeşitli orta ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunduktan sonra 2014 yılında Borusan Oto Genel Müdürü oldum” hatırlatmasını yapan Sakarya, Borusan Oto’da görev yaptığı 3.5 yılda önemli tesis yatırımları yaptıklarını ve büyüme kat ettiklerini belirtti. Başına geçtiği BMW’nin Türkiye’de premium segmentte 2016 yılına kadar son 30 yıldır neredeyse her sene lider olmuş bir marka olduğunu kaydeden Sakarya, “Ancak ne yazık ki son 2 yılda liderliği kaybettik. BMW aynı şekilde globalde de son 2 yıldır liderliği kaybetti. Burada en önemli etken BMW ürün gamının yenilenme süreci ve rakiplerin üst üste küçük motorlarla yaptığı yeni model ataklarıydı. Özellikle 1.6 dizel motorumuzun olmaması bizi dezavantajlı konuma getirdi” dedi.

ARTAN ÖTV ETKİLEDİ

2018 yılının BMW’nin tekrar çıkışa geçtiği dönemin başlangıcı olacağını kaydeden Sakarya, şunları söyledi: “Özellikle geniş SUV/SAV ürün yelpazesine sahip olan BMW X Serisi Ailesi bizi bu yıl yukarıya taşıyacak. Ayrıca “Efsane Güç Geri Döndü” sloganıyla ve agresif bir fiyatlama ile mart ayında yeniden ön plana çıkarttığımız BMW 320d Sedan ve 320d xDrive Sedan dizel modellerimiz de büyük ilgi gördü. 2019 yılından itibaren de yenilenecek ana modellerimizle büyük atak yapacağız. Lüks segmentte 2016 yılında artan ÖTV oranlarıyla tüm markaların adetleri ciddi anlamda geriledi. Tabii BMW bir miktar daha fazla kayıp yaşadı. Ancak biz yapmış olduğumuz 5 yıllık stratejik planda 2018’den itibaren her yıl satış adetlerimizi arttırmayı öngörüyoruz. Pazarda ve ÖTV oranlarında olumsuz bir gelişme olmazsa, 2021 yılı BMW markasının tekrar 30 bin adeti geçeceği yıl olacaktır.” Sakarya, 2018 yılında toplam otomotiv pazarında yüzde 4-5 büyüme beklenirken, BMW satışlarını en az yüzde 15 arttırmak istediklerini de söyledi.

MINI’DE TARİHİ REKOR GELECEK

UĞUR Sakarya, MINI markasının ise global olarak geçen yıl 372 bin adetlik satışla kendi rekorunu kırdığını hatırlatarak, “Türkiye otomotiv pazarının dünya pazarının yaklaşık yüzde 1’i olması, MINI için Türkiye’de 3 bin adet satış potansiyelinin olduğunu gösteriyor. MINI, özgün iç ve dış tasarıma sahip modelleri ile çok özel ve emsalsiz bir marka. Bu yıl MINI satışlarını yüzde 20 arttırarak bin 800 adet satmak ve tarihi rekorumuzu kırmak istiyoruz. Nisan ayında satışa sunacağımız 1.5 litre dizel motor seçeneğine sahip MINI Countryman ve makyajlanan MINI Hatch satışlarımızı destekleyecek en önemli modellerimiz olacak. MINI’de bu yıl opsiyon paketlerini de zenginleştirerek John Cooper Works paketli Countryman’leri satışa sunuyoruz” dedi.

SATIŞLARIN YÜZDE 20’Sİ ‘X’ OLACAK

2018’in BMW açısından ‘X Serisi yılı’ olacağını kaydeden Uğur Sakarya, “Bu aydan itibaren 1.5 litre dizel otomatik şanzıman alternatifini ekleyeceğimiz BMW X1, segmentinde liderliğini perçinleyecek. Geçtiğimiz yıl kasım ayında 2.0 litre dizel motoruyla pazara sunduğumuz ve büyük beğeni toplayan yeni BMW X3, mayıs ayından itibaren 1.6 litre benzinli motor seçeneği ile satışta olacak. Ayrıca mayıs ayında lansmanı gerçekleştirilecek yeni BMW X2 ile de X serisi ürün gamımızı tamamlıyor olacağız. Ayrıca ağustos ayından itibaren tamamen yenilenen BMW X4 showroomlarda olacak. Tüm bu yeniliklerle BMW X serisi satışlarımızı geçen yılın 2.5 katına çıkartmayı hedefliyoruz. Böylece 2018 yılında satışlarımızın yüzde 20’sinden fazlasını X modellerinden gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

100 ADET i3 SATACAĞIZ

UĞUR Sakarya elektrikli araçlar konusundaki stratejilerini ise şöyle anlattı: “2014 yılında satışa sunduğumuz elektrikli otomobilimiz BMW i3, 300 kilometreye çıkan menzili ve 186 beygir gücündeki BMW i3s modeli ile 2018 yılında yeni bir atak yapacak. Yeni BMW i3 yenilenen yüzüyle geçtiğimiz hafta showroomlarda sergilenmeye başladı. Bu yıl 100 adet BMW i3 satışı gerçekleştirmeyi planlıyoruz.