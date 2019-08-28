1 puan 1.4 milyon TL

SEZON başında yayıncı kuruluş Digiturk ve kulüpler arasında süren yayın gelirleri pazarlığı dolar kurunun 5.80 liraya sabitlenmesiyle son bulurken, gözler yayın gelirlerinin dağılımına çevrilmişti. Kulüpler Birliği Vakfı’nın yaptığı çalışma sonunda gelir dağılımı belli oldu. Buna göre 2019/20 sezonunu şampiyon tamamlayan kulüp kasasına 230 milyon liraya yakın bir para koyacak. Lig sonuncusu olan takım ise 67 milyon lira kazanacak. Mayıs ayı itibariyle 18 kulübün kasasına toplamda 2 milyar liraya yakın para girecek.

3 PUAN 2.7 MİLYON TL

Yayın gelirleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı’nın belirlediği performans sistemine göre dağıtılacak. Bu alanda tüm kulüplere katılım payı olarak sezon başında 37 milyon 800 bin liralık ödeme yapıldı. Bundan sonra gelirleri kulüplerin performansları belirleyecek. 3 puanın değeri 2 milyon 764 bin 695 lira olurken, beraberlik durumunda ise bu para paylaşılacak. Ligde ilk 6’ya giren her takıma bonuslar ödenecek. Ligi zirvede bitiren takım “1’incilik ödülü olarak 35 milyon 600 bin lira” alırken, 2’nci takım performans primlerinin yanı sıra 28.5 milyon lirayı da kasasına koyacak. 3’üncülük ödülü 21.4 milyon lira olurken, 5’incilik 7.2 milyon, 6’ncılık ise 3.6 milyon lira.

EN ÇOK GS KAZANACAK

2019/20 sezonu sonunda yayın gelirlerinden aslan payını 4 takım alacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor her bir eski şampiyonluk için kasasına 3.2 milyon lira para koyacak. Bu alanda Galatasaray 22 şampiyonluk için 70.4 milyon lira alırken, Fenerbahçe 60.8 milyon lira, Beşiktaş ise 48 milyon lira kazanacak. Trabzonspor ise 6 şampiyonluk için 19.2 milyon lirayı kasaya koyacak. 1. Lig’de bu alanda tek para kazanacak takım ise Bursaspor olacak. Yeşil-beyazlılar eski şampiyonlukları için 3.2 milyon lira kazanacak.

Süper Lig’de 21 galibiyet 9 beraberlik alan bir takımın kasasına en fazla 230 milyon lira girecek. Ligi 27 puan ile sonuncu tamamlayacak bir takım ise en az 67 milyon liralık gelire ulaşacak.

LOCALAR SESSİZ

KULÜPLERİN gelir kaleminde önemli bir yer tutan localar ise bu sezon boş kaldı. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulüpte loca satışlarının düştüğü gözlendi. Bazı şirketlerin statlardaki loca sözleşmelerini yenilemediği belirtildi. Süper Lig’de loca fiyatları 1 milyon lirayı aşıyor.

4 KULÜBÜN TOPLAM BORCU 7.4 MİLYAR TL



YAYIN gelirleri kulüpler için adeta hayati öneme sahip. Süper Lig takımlarının toplam borcunun 11 milyar lirayı aştığı tahmin ediliyor. Bu borcun önemli bölümü ise 4 takıma ait. 2018-19 sezonu bilançolarına göre 4 büyüklerin borçları ise şöyle:

Fenerbahçe

2.629.076.761 TL

Beşiktaş

1.966.491.791 TL

Galatasaray

1.707.555.362 TL

Trabzonspor

1.100.530.808 TL

1 MİLYAR LİRALIK GELİRİ GEÇEN İLK KULÜP GALATASARAY



KULÜPLERİN gelirleri 2018-19 sezonunda Türk Lirası olarak rekor seviyelere ulaştı. 2018/19 sezonunda Türk futbol endüstrisinin yarattığı gelirin 4.5 milyar liraya yaklaştığı tahmin ediliyor. Bu alanda 4 külüp ise öne çıkıyor. İlk defa bir Süper Lig takımı ise 1 milyar liralık gelir barajını aştı. Sezonu şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray 1 milyar lira barajını aştı. 4 kulübün toplam gelirleri ise şöyle:

Galatasaray

1.087.824.177 TL

Fenerbahçe

890.389.742 TL

Beşiktaş

704.279.273 TL

Trabzonspor

361.740.062 TL