1 Ocak'tan itibaren parayla satılacak! Herkesi ilgilendiriyor... Çok önemli uyarı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri1 Ocak'tan itibaren parayla satılacak! Herkesi ilgilendiriyor... Çok önemli uyarı
GeriEkonomi 1 Ocak'tan itibaren parayla satılacak! Herkesi ilgilendiriyor... Çok önemli uyarı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
22.08.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

1 Ocak'tan itibaren parayla satılacak! Herkesi ilgilendiriyor... Çok önemli uyarı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1 Ocak'tan itibaren parayla satılacak! Herkesi ilgilendiriyor... Çok önemli uyarı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken vatandaşları naylon poşet konusunda uyardı. Palandöken "Naylon poşetleri hayatımızdan tamamen çıkartmaya en kısa sürede başlamalıyız. File, bez torba gibi ürünler bir defaya mahsus olmak üzere işletmeler tarafından müşterilere hediye edilmeli" açıklamasında bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Naylon poşetleri hayatımızdan tamamen çıkartmaya en kısa sürede başlamalıyız. File, bez torba gibi ürünler bir defaya mahsus olmak üzere işletmeler tarafından müşterilere hediye edilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken yazılı açıklamasında, marketlerde verilen naylon poşetlerin yeni yıl itibarıyla paralı olacağını hatırlatarak, naylon poşetlerin ham maddesi petrol türevleri olduğundan uygulamanın 1 milyar doların üzerinde bir cari açığın önlenmesine de yardımcı olacağını bildirdi.

Geri dönüşümü zor olan plastik poşetlerin çevreye verdiği zarara dikkati çeken Palandöken, "Naylon poşetlerin kullanımını azaltmak için 1 Ocak 2019'dan itibaren parayla satılmasını destekliyoruz. Bu durum hem kullanımı azaltacak hem de çevreye verilen zararı en aza indirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, file, bez torba ve kese kağıdı gibi çantaların günlük hayatta şimdiden kullanmaya başlanması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Naylon poşetleri hayatımızdan tamamen çıkartmaya en kısa sürede başlamalıyız. File, bez torba gibi ürünler bir defaya mahsus olmak üzere işletmeler tarafından müşterilere hediye edilmeli. Yıl içerisinde naylon poşet için yaptıkları harcamayı bez torba ve file için de rahatça yapabilirler. Bunun için ek bir ücrete gerek yoktur. Bu tür file ve bez torbaları sadece alışverişe çıkarken değil normal zamanda da yanımızda bulunması gerekir. Üzerinde yaşadığımız bu dünya ve bu ülke bizim. Onu kirletmek demek geleceğimizi kirletmek demektir. Bu konuda duyarlılık oluşturmak, komşumuzu akrabamızı da uyarmak gerekiyor. Ülke olarak bu dönüşüm bilincine kavuşmamız başta ekonomimize, doğamıza ve sağlığımıza da olumlu geri dönecektir."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (22.08.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Kurbanlık seçerken dikkat etmeniz gereken 4 kriter!

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın fiyatları

Son dakika... Dolar fiyatlarında son durum! İşte güncel dolar/TL kuru

1 Ocak'tan itibaren parayla satılacak! Herkesi ilgilendiriyor... Çok önemli uyarı