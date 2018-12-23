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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)
23.12.2018 - 10:25, Son Güncelleme:

1 Ocak'tan itibaren değişiyor! Üretimi başladı

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1 Ocak'tan itibaren değişiyor! Üretimi başladı

ÇEVRE sağlığının korunması ve israfın önlenmesi amacıyla plastik poşetlerin 1 Ocak 2019’dan itibaren tüm alışverişlerde para ile satılacağı kararı alınınca, Elazığ'da pamuktan pazar çantası üretimi başladı.

Türkiye’de alışverişlerde kullanılan plastik poşetler, 1 Ocak 2019 itibariyle ücretli hale geliyor. Elazığ’da özel bir firma, geçmiş yıllarda kullanılan pazar çantası üretimini sürdürürken, plastik poşetlerin ücretleneceği kararının ardından siparişleri yetiştirmede güçlük çekiyor. Firma yetkilisi Ömer Faruk Argın, hazırladıkları pazar çantaları hem hediye amaçlı, hem de alışverişte kullananların yoğun ilgisinin olduğunu dile getirdi. Ürettikleri çantaların çevre dostu olduğunu dile getiren Argın, "Ürettiğimiz pazar çantaları bazı firmalar müşterilerine hediye etmek amacıyla satın alınıyor. 1 Ocak 2019’dan sonra alışverişlerde plastik poşetlerin ücretleneceğinden ötürü, bu pazar çantalarına ilginin artacağını düşünüyoruz. Bu neden oldukça yoğun günler geçiriyoruz. Siparişleri yetiştirmekte oldukça zorlanıyoruz. Bu çantaların çantaların en büyük özelliği çevre dostu ve yıllarca kullanılabilmesidir. Bu nedenle tercih edilmeye başlandı" dedi.

1 Ocaktan itibaren değişiyor Üretimi başladı

30 YIL ÖNCESİNİN MODASI

Argın, pazar çantalarının 30 yıl öncesinin modasının olduğunu ifade ederek, "Geçmiş yıllarda oldukça moda olan pazar çantaları ilgi görmeye başladı. Pazar çantaları 30 yıl önce kullanılıyordu. Şimdi ise tekrar piyasaya çıkmaya başladı. Uzun yıllar boyunca erimeyen poşetlerden bahsediyoruz. Çocuklarımıza miras olarak çöp bırakıyoruz. Diğer taraftan ülke ekonomisine ciddi zararları var. Ama bez çantaların hem çevreye hem de ülke ekonomisine bir zararı yok. Çünkü pamuktan üretiliyor" diye konuştu.

1 Ocaktan itibaren değişiyor Üretimi başladı

 

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