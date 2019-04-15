1 Ocak'tan itibaren başlayacak! Yeni düzenleme yolda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri1 Ocak'tan itibaren başlayacak! Yeni düzenleme yolda
GeriEkonomi 1 Ocak'tan itibaren başlayacak! Yeni düzenleme yolda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
15.04.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

1 Ocak'tan itibaren başlayacak! Yeni düzenleme yolda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1 Ocak'tan itibaren başlayacak! Yeni düzenleme yolda

Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik defter ve belge uygulamasında dağınık yapıdaki 19 ayrı tebliğin tek metinde toplanması planlanıyor. Hazırlanan taslağa göre pek çok alandaki faturaların 1 Ocak 2020'den itibaren e-fatura olarak düzenlenmesi gerekecek.

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) elektronik defter ve belge uygulamasında dağınık yapıdaki 19 ayrı tebliğin tek metinde toplanması sağlanacak. Pek çok alandaki faturaların zorunlu olarak 1 Ocak 2020'den itibaren e-fatura şeklinde düzenlenmesi planlanıyor. GİB tarafından elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin genel tebliğlerin birleştirilmesi amacıyla "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı" hazırlandı.

Düzenlemeyle bugüne kadar yayınlanmış 19 genel tebliğin yerine tek bir tebliğin uygulamada olması sağlanacak. Tebliğ taslağıyla yürürlükte bulunan e-defter ve belge uygulamalarının kapsamının genişletilmesi amacıyla yeni dahil olacak mükellef gruplarının belirlenmesi, mükelleflerden gelen talepler doğrultusunda mevzuata yeni elektronik belge uygulamalarının (e-Dekont, e-Sigorta Poliçesi, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Gider Pusulası) dahil edilmesi, elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin mevzuatta sadeleştirme ve basitliğin sağlanması amaçlanıyor.

BAVUL TİCARETİNE DE "E-FATURA" DÜZENLEMESİ

Taslakla 2018 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon lirayı aşan mükelleflere 1 Ocak 2020'ye kadar e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor. Akaryakıtlarla ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükellef de bu kapsamda değerlendirilecek.

Gümrük beyannameli mal ihracı faturaları ile yolcu beraberi eşya ihracı faturalarında "e-Fatura" uygulamasında bulunan mükelleflerin bavul ticareti kapsamında hali hazırda kağıt ortamda düzenledikleri özel faturaları da 1 Ocak 2020'den itibaren elektronik ortamda olacak ve e-fatura olarak düzenlenecek. Hali hazırda e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflere e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğu getirilecek.

SİNEMA İŞLETMECİLERİ İÇİN ZORUNLULUK

e-Ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan mükelleflerin 1 Ocak 2020'ye kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına zorunlu dahil olmaları sağlanacak. e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına 1 Ocak 2020'den itibaren zorunlu dahil olması gereken mükellef grupları yeniden belirlenecek.

Şehirler arası tarifeli yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerin 1 Ocak 2020'ye kadar e-Bilet uygulamasına girmesi sağlanacak.
Sinema işletmelerinin 1 Ocak 2020'ye kadar e-Bilet uygulamasına dahil olması ve düzenlenen her e-biletin ayrıca yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda bilgi fişi yoluyla kaydedilmesi ve GİB'e e-bilet raporlarının iletilmesi zorunlu olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

1 Ocak'tan itibaren başlayacak! Yeni düzenleme yolda

Volkswagen'in eski CEO’su hakkında dava açıldı

Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayınlandı

Kilosu 100 TL'yi buluyor! Vatandaşlar birbiriyle yarışıyor