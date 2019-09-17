1 milyon ziyaretçi bekleniyor!

“Milli Teknoloji Hamlesi” sloganı ile yola çıkan ve Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST’e bu yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Festival kapsamında 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları, Dünya Drone Kupası, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Hackİstanbul 2019, Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterileri, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, havacılık gösterileri, atölye çalışmaları, jandarma emniyet özel gösterileri, Atak Helikopteri Harmandalı, sergiler, konserler ve çok özel sürpriz etkinler gerçekleştirilecek.

50 BİN BAŞVURU

81 il, 122 ülkeden 17 bin 373 takımdan 50 bin başvuru arasından 10 bin finalistin belirlendiği 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları rekor seviyede ilgi gördü. Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenliyor.

Bu yıl geçen yıldan farklı olarak TEKNOFEST’te uçan araba yarışması, mini jet radyal kompresör tasarım yarışması, turbo fan motor tasarım yarışması, robotik yarışmalar, İstanbul uluslararası buluş fuarı, TÜBİTAK üniversite öğrencileri araştırma proje yarışmaları, yurtdışındaki Türk bilim insanları kurultayı da gerçekleştiriliyor.

Uçan Araba Tasarım Yarışması, Akıllı Mekanlar Hackathon Yarışması, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması, Robotik Fetih 1453 Yarışması, Yapay Zeka Yarışması, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması, Sürü İHA Yarışması, İnsansız Hava Aracı Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Robotik Yarışmaları, Turbo Fan Motor Tasarım Yarışması, Hackİstanbul, Travel Hackathon, World Drone Cup ve Take Off yarışmaları 17-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirilecek. Yarışmalarda dereceye girenleri toplamda 2 milyon TL’nin üzerinde bir ödül bekliyor.

‘TOPLUMSAL PARADİGMA DÖNÜŞÜMÜ’

DÜN Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sadece üreten değil, hayal edip araştırıp, geliştiren bir Türkiye hayali ile TEKNOFEST’i düzenlediklerini belirtti. Bayraktar, “TEKNOFEST bir festival gibi gözükse de aslında tam manasıyla toplumsal paradigma dönüşümü. Adeta bir dip dalga, bir seferberlik gibi topluma yayılsın istiyoruz. Biz topluma ufacık yaşta teknoloji geliştiren gençlerimiz olduğunu gösteriyoruz. Gençlerimiz, geliştirdiği roketlerin üzerinde belki 1 yıllık çalışıyorlar, araştırıyorlar, geliştiriyorlar. 3 saniyede yüzlerce metre yukarı çıkıyor. TEKNOFEST ile bütün toplum bunu ayakta alkışlıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ödül veriyor. Tüm Türkiye’nin bu gençlerimize sahip çıktığını gösteriyoruz. İstiyoruz ki, gençlerimiz kendi öz yurdunda bir yer bulabilsin. Onlara, kendi emekleriyle, kendi inançlarıyla, kendi özgür düşünceleriyle teknolojiler geliştirebileceklerini ve tüm dünyaya nispetle en gelişmişini en iyisi yapabileceklerini gösteriyoruz. Bu bir istiklal meselesi. TEKNOFEST ile bunu aşılamaya çalışıyoruz” dedi.