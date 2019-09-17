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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
17.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

1 milyon ziyaretçi bekleniyor!

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1 milyon ziyaretçi bekleniyor!

HAVACILIK, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bugün İstanbul Atatürk Havalimanı’nda başlıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, 17-22 Eylül arasında ziyaretçilere açık olacak.

“Milli Teknoloji Hamlesi” sloganı ile yola çıkan ve Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST’e bu yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Festival kapsamında 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları, Dünya Drone Kupası, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Hackİstanbul 2019, Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterileri, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, havacılık gösterileri, atölye çalışmaları, jandarma emniyet özel gösterileri, Atak Helikopteri Harmandalı, sergiler, konserler ve çok özel sürpriz etkinler gerçekleştirilecek.

50 BİN BAŞVURU

81 il, 122 ülkeden 17 bin 373 takımdan 50 bin başvuru arasından 10 bin finalistin belirlendiği 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları rekor seviyede ilgi gördü. Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenliyor.

Bu yıl geçen yıldan farklı olarak TEKNOFEST’te uçan araba yarışması, mini jet radyal kompresör tasarım yarışması, turbo fan motor tasarım yarışması, robotik yarışmalar, İstanbul uluslararası buluş fuarı, TÜBİTAK üniversite öğrencileri araştırma proje yarışmaları, yurtdışındaki Türk bilim insanları kurultayı da gerçekleştiriliyor.

Uçan Araba Tasarım Yarışması, Akıllı Mekanlar Hackathon Yarışması, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması, Robotik Fetih 1453 Yarışması, Yapay Zeka Yarışması, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması, Sürü İHA Yarışması, İnsansız Hava Aracı Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Robotik Yarışmaları, Turbo Fan Motor Tasarım Yarışması, Hackİstanbul, Travel Hackathon, World Drone Cup ve Take Off yarışmaları 17-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirilecek. Yarışmalarda dereceye girenleri toplamda 2 milyon TL’nin üzerinde bir ödül bekliyor.

‘TOPLUMSAL PARADİGMA DÖNÜŞÜMÜ’

DÜN Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sadece üreten değil, hayal edip araştırıp, geliştiren bir Türkiye hayali ile TEKNOFEST’i düzenlediklerini belirtti. Bayraktar, “TEKNOFEST bir festival gibi gözükse de aslında tam manasıyla toplumsal paradigma dönüşümü. Adeta bir dip dalga, bir seferberlik gibi topluma yayılsın istiyoruz. Biz topluma ufacık yaşta teknoloji geliştiren gençlerimiz olduğunu gösteriyoruz. Gençlerimiz, geliştirdiği roketlerin üzerinde belki 1 yıllık çalışıyorlar, araştırıyorlar, geliştiriyorlar. 3 saniyede yüzlerce metre yukarı çıkıyor. TEKNOFEST ile bütün toplum bunu ayakta alkışlıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ödül veriyor. Tüm Türkiye’nin bu gençlerimize sahip çıktığını gösteriyoruz. İstiyoruz ki, gençlerimiz kendi öz yurdunda bir yer bulabilsin. Onlara, kendi emekleriyle, kendi inançlarıyla, kendi özgür düşünceleriyle teknolojiler geliştirebileceklerini ve tüm dünyaya nispetle en gelişmişini en iyisi yapabileceklerini gösteriyoruz. Bu bir istiklal meselesi. TEKNOFEST ile bunu aşılamaya çalışıyoruz” dedi.

 

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