1 milyon TL’lik kişisel veri cezası

KİŞİSEL Verileri Koruma Kurumu (KVKK) yazılım, program ve uygulamaları kullanarak, vatandaşlardan ele geçirdikleri kişisel verilerini sorgulayanlar hakkında suç duyurusunda bulunma kararı verdi. KVKK’nın suç duyurusunun ardından bu kişilere hukuka aykırı verileri ele geçirmekten 2-4 yıla kadar hapisle dava açılabilecek. KVKK’ca ayrıca 15 bin liradan bir milyona kadar idari para cezası kesilebilecek.

129 VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ

Son iki yılda 2017 yılından 2019 yılı Ekim ayına kadar KVKK’na 129 “veri ihlal bildirimi” yapıldığı ve yaklaşık 3 milyon kişinin bundan etkilendiği bildirildi. Kurum, en son ekim ayında bir hava yolu şirketi ile bankaya veri ihlali yaptıkları gerekçesiyle 100’er bin lira idari para cezası vermişti. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, yapılan ihbarlar kapsamında avukatlar, hukuk büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, sigorta ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren bazı kişi ve kuruluşlar tarafından muhtelif yollarla elde edilen veriler üzerinden vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasına imkân tanıyan yazılım, program veya uygulamaların kullanılmakta olduğunun tespit edildiği belirtildi.

SUÇ DUYURUSU

Bunun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun veri sorumlularının veri güvenliği yükümlülüklerini düzenleyen 12. maddesine aykırılık oluşturduğu vurgulandı. Yaşanabilecek veri güvenliği ihlallerinin önüne geçilmesi için bu mahiyetteki yazılım, program veya uygulamaları kullandığı tespit edilenler hakkında, adli işlem yapılması için cumhuriyet başsavcılıklarına ihbarda bulunulmasına karar verildiği belirtildi. Kurum, ayrıca sorumluluğu bulunan veri sorumlularına idari işlem yapılmasına da karar verdi.

1 MİLYON TL PARA CEZASI

2016’da yürürlüğe giren 6698 sayılı kanunun 18. maddesi kapsamında veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenlere 15 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari ceza kesiliyor. KVKK, sorumlu oldukları ortaya çıkan kişilere ayrıca bir milyona kadar idari para cezası da verebilecek.

4 YILA KADAR HAPİS CEZASI

KVKK’nın suç duyurusu üzerine Savcılıklar bu kişilere TCK’nın 136. maddesindeki, “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden soruşturma açacak. Suçun, “Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle” işlenmesi şeklindeki TCK’nın 137. maddesi kapsamında nitelikli haliyle verilecek ceza yarı oranında artırılabilecek.