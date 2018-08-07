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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
07.08.2018 - 21:39, Son Güncelleme:

1 milyon İranlı işsiz kalabilir

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1 milyon İranlı işsiz kalabilir

ABD’nin İran yaptırımları için ilk paket resmen yürürlüğe girdi. Enerji sektörünü de kapsayan ikinci paket 5 Kasım’da yürürlüğe girecek. Bunun İran ekonomisine büyük zarar vereceğini belirten İran Çalışma Bakanı Ali Rebii, “Yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 1 milyon İranlı işsiz kalabilir” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini çektiği nükleer anlaşma çerçevesinde askıya alınan İran yaptırımlarının ilk bölümünü yeniden uygulamaya başladı. İran’ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketi artık yürürlükte. Ayrıca, yabancı şirketlerin İran’ın otomobil sektörüne girmesini önleyecek yaptırımlar, ülkenin el yapımı halı ve Şam fıstığı gibi gıda ürünlerinin ABD’ye ihracını da ambargoya tabi hale getirdi. Enerji sektörünü de kapsayan ikinci bölümü 5 Kasım’da yürürlüğe girecek yaptırımların, son aylarda krizin eşiğine gelen İran ekonomisine büyük zarar vereceği belirtiliyor. İran Çalışma Bakanı Ali Rebii de “Yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 1 milyon İranlının işsiz kalabileceğini” belirterek, ABD’nin tek taraflı bu adımının ülkesine büyük maliyeti olacağına işaret etti.

Öte yandan ABD yönetimi, yaptırımları İran ile ticaretini sürdüren diğer ülkeleri kapsayacak şekilde uygulayacağı için bu ambargolardan üçüncü ülkelerin de olumsuz etkilenmesi söz konusu olabilir. Ancak ABD Hazine Bakanlığı, diğer ülkelerin yaptırımlar nedeniyle uğrayabileceği potansiyel zararların tazmin edilmeyeceğini açıklamıştı.

İRAN İLE TİCARET YAPAN BİZİMLE TİCARET YAPAMAZ
AMERİKA Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik ambargoların resmi olarak yürürlüğe girdiğini ve bunun şimdiye kadar bu ülkeye uygulanan yaptırımların en zarar verici olanı olduğunu bildirdi.Twitter’dan paylaşım yapan Trump ayrıca, İran’la ticaret yapanların Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret yapamayacağını kaydetti. Söz konusu uygulamaların kasım ayında daha da sertleşerek devam edeceğini aktaran Trump, bunu ‘dünya barışı’ için istediğini sözlerine ekledi. Trump, “İran’la ilişkilerini sonlandırmayanlar ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Birçok uluslararası firmanın, İran pazarından ayrılacaklarını açıklamalarından memnuniyet duyuyorum. Bazı ülkeler de İran’dan ham petrol ithalatını azaltacaklarını veya durduracaklarını açıkladılar” açıklamasını yaptı.

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