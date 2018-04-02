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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
02.04.2018 - 23:08, Son Güncelleme:

1 milyon dolar yatırdığı uygulama kapandı

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
1 milyon dolar yatırdığı uygulama kapandı

Halit Ergenç’in yeğeni Aziz Akgül ile yaklaşık 1 milyon dolar yatırım yaparak hayata geçirdiği sosyal ağ ‘Pondr’ sessiz sedasız kapandı. Yayınlandığı 2014 yılında bilinen sosyal ağlardan birçok farkı olan uygulama için konuşan Halit Ergenç, “Pondr, tensel temas gibi. Çok büyüyeceğinden eminim. Yakında dünya devi olacağız” demişti.

ÜNLÜ oyuncu Halit Ergenç’in yaklaşık 1 milyon dolar yatırım yaparak yeğeni Aziz Akgül’le birlikte hayata geçirdiği ‘Pondr’ (derinlemesine düşünmek) adındaki akıllı telefon uygulaması sessiz sedasız kapatıldı. Instagram’a benzer bir tasarıma sahip olan Pondr’ın en önemli özelliği ise iki resmin yan yana konularak sosyal ağ üzerindeki kişilerden fikir alınabilmesiydi. Bu özelliğe benzer anket özelliklerinin Facebook, Twitter ve Instagram’da da yer almaya başlaması, Pondr’ın sosyal medya uygulamaları arasındaki şansını azalttı. Dolayısıyla Pondr’ın giderek trafiği azaldığı için uygulama mağazalarından kaldırıldı.

1 milyon dolar yatırdığı uygulama kapandı

DÜNYA DEVİ OLACAKTI

2014 yılında düzenlenen Pondr lansman toplantısında konuşan Halit Ergenç, Facebook, Twitter, Instagram gibi popüler ağların eksikliklerini dile getirmişti ve Pondr’ın bu eksiklikleri kapattığını ifade etmişti. Ergenç, yatırım yaptığı uygulama hakkında şunları söylemişti: “Pondr, tensel temas gibi. Kısa sürede çok büyüyeceğinden, tüm dünyada kullanılan bir ağ olacağından eminim. Dünya devleriyle yarışacak.” Oyuncu Halit Ergenç, internet yatırımcısı oldu. Ortağı olduğu Pondr sosyal ağının tanıtımını yeğeni ve aynı zamanda projenin oluşturucusu Aziz Akgül ile yapan Ergenç, dünya devleriyle yarışacaklarını söyledi. Facebook, Twitter gibi ağların eksikliklerini dile getiren Halit Ergenç “Pondr, tensel temas gibi. Pondr yapısı, oluşturduğu ve oluşturacağı yaşam paylaşma kültürü ile başka insanlarla iletişim kurmayı ve etkileşime açık olmayı seven herkes için vazgeçilmez bir uygulama olacak. Doğru proje, iyi odaklanma ve geniş vizyonla Pondr’ın yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir sosyalleşme ağı haline geleceğinden kuşkum yok. Çok büyüyeceğinden eminim. Yakında dünya devi olacağız.”

1 milyon dolar yatırdığı uygulama kapandı

Pondr’ın Kurucusu Aziz Akgül’e profesyonel sosyal ağ LinkedIn üzerinden ulaştık. Ancak kendisi sorularımızı yanıtlamadı. Pondr lansmanında, kullanıcı sayısı olarak dünya çapında en popüler sosyal ağlar arasına girmeyi hedeflediklerini belirten Akgül, “Pondr, aklınıza gelen bir fikri, üzerinde karar veremediğiniz ve arkadaşlarınızın görüşüne ihtiyaç duyduğunuz bir konuyu, fotoğraflar yardımıyla olabilecek en kısa ve yaratıcı şekilde tüm dünya ile paylaşmanızı sağlıyor. Uygulamamızın Apple Store’da En İyi Yeni Uygulamalar kategorisine girmesi bizim için gurur verici. Hedefimiz yapılacak işlevsel ve tasarıma yönelik eklemelerle Pondr’ı gittikçe daha fazla kullanıcıya ulaştırmak ve uygulama ekosisteminde ‘ilk’ olarak tanımlanabilecek değişikliklere imza atmak” diye konuşmuştu.

FARKI NEYDİ?

PONDR’ın diğer sosyal ağlardan en belirgin farkı, fikir üretimi ile görsel içerik üretimini aynı bünyede buluşturarak kullanıcılar arasındaki etkileşimi en yüksek seviyeye çıkarması. Kullanıcılar, çektikleri ya da internetten aldıkları fotoğrafı Pondr’a yerleştiriyor ve altında duygu ikonları (emoji) ya da kendi sözcüklerini kullanarak iki seçenek oluşturuyorlar. Takipçileri ise bu iki seçenekten birini onaylayarak ve isterlerse yorum ekleyerek aynı içerikle ilgili kendi fikirlerini beyan ediyor. Pondr’da sosyal ağ kullanıcılarının çok sevdiği hashtag, geotag, mention özelliklerine ek olarak anında mesaj ve fotoğraf filtreleme fonksiyonları ile zengin bir etkileşim ve sosyalleşme ortamı sunuluyordu.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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