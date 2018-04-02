1 milyon dolar yatırdığı uygulama kapandı

ÜNLÜ oyuncu Halit Ergenç’in yaklaşık 1 milyon dolar yatırım yaparak yeğeni Aziz Akgül’le birlikte hayata geçirdiği ‘Pondr’ (derinlemesine düşünmek) adındaki akıllı telefon uygulaması sessiz sedasız kapatıldı. Instagram’a benzer bir tasarıma sahip olan Pondr’ın en önemli özelliği ise iki resmin yan yana konularak sosyal ağ üzerindeki kişilerden fikir alınabilmesiydi. Bu özelliğe benzer anket özelliklerinin Facebook, Twitter ve Instagram’da da yer almaya başlaması, Pondr’ın sosyal medya uygulamaları arasındaki şansını azalttı. Dolayısıyla Pondr’ın giderek trafiği azaldığı için uygulama mağazalarından kaldırıldı.

DÜNYA DEVİ OLACAKTI

2014 yılında düzenlenen Pondr lansman toplantısında konuşan Halit Ergenç, Facebook, Twitter, Instagram gibi popüler ağların eksikliklerini dile getirmişti ve Pondr’ın bu eksiklikleri kapattığını ifade etmişti. Ergenç, yatırım yaptığı uygulama hakkında şunları söylemişti: “Pondr, tensel temas gibi. Kısa sürede çok büyüyeceğinden, tüm dünyada kullanılan bir ağ olacağından eminim. Dünya devleriyle yarışacak.” Oyuncu Halit Ergenç, internet yatırımcısı oldu. Ortağı olduğu Pondr sosyal ağının tanıtımını yeğeni ve aynı zamanda projenin oluşturucusu Aziz Akgül ile yapan Ergenç, dünya devleriyle yarışacaklarını söyledi. Facebook, Twitter gibi ağların eksikliklerini dile getiren Halit Ergenç “Pondr, tensel temas gibi. Pondr yapısı, oluşturduğu ve oluşturacağı yaşam paylaşma kültürü ile başka insanlarla iletişim kurmayı ve etkileşime açık olmayı seven herkes için vazgeçilmez bir uygulama olacak. Doğru proje, iyi odaklanma ve geniş vizyonla Pondr’ın yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir sosyalleşme ağı haline geleceğinden kuşkum yok. Çok büyüyeceğinden eminim. Yakında dünya devi olacağız.”

Pondr’ın Kurucusu Aziz Akgül’e profesyonel sosyal ağ LinkedIn üzerinden ulaştık. Ancak kendisi sorularımızı yanıtlamadı. Pondr lansmanında, kullanıcı sayısı olarak dünya çapında en popüler sosyal ağlar arasına girmeyi hedeflediklerini belirten Akgül, “Pondr, aklınıza gelen bir fikri, üzerinde karar veremediğiniz ve arkadaşlarınızın görüşüne ihtiyaç duyduğunuz bir konuyu, fotoğraflar yardımıyla olabilecek en kısa ve yaratıcı şekilde tüm dünya ile paylaşmanızı sağlıyor. Uygulamamızın Apple Store’da En İyi Yeni Uygulamalar kategorisine girmesi bizim için gurur verici. Hedefimiz yapılacak işlevsel ve tasarıma yönelik eklemelerle Pondr’ı gittikçe daha fazla kullanıcıya ulaştırmak ve uygulama ekosisteminde ‘ilk’ olarak tanımlanabilecek değişikliklere imza atmak” diye konuşmuştu.

FARKI NEYDİ?

PONDR’ın diğer sosyal ağlardan en belirgin farkı, fikir üretimi ile görsel içerik üretimini aynı bünyede buluşturarak kullanıcılar arasındaki etkileşimi en yüksek seviyeye çıkarması. Kullanıcılar, çektikleri ya da internetten aldıkları fotoğrafı Pondr’a yerleştiriyor ve altında duygu ikonları (emoji) ya da kendi sözcüklerini kullanarak iki seçenek oluşturuyorlar. Takipçileri ise bu iki seçenekten birini onaylayarak ve isterlerse yorum ekleyerek aynı içerikle ilgili kendi fikirlerini beyan ediyor. Pondr’da sosyal ağ kullanıcılarının çok sevdiği hashtag, geotag, mention özelliklerine ek olarak anında mesaj ve fotoğraf filtreleme fonksiyonları ile zengin bir etkileşim ve sosyalleşme ortamı sunuluyordu.