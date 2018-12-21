Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 2017 yılında 1 milyon 57 bin 149 kişinin istihdamını sağladıklarını belirterek, "2018 yılında da bu hedefin üstüne çıkmayı hedeflemiştik. 20 Aralık itibarıyla baktığımızda da 1 milyon 185 bin kişinin istihdamını gerçekleştirdik." dedi.



Uzunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İŞKUR'un her yıl kendisine yeni ve gerçekçi hedefler belirleyen bir kurum olduğunu söyledi. Geçen yıl istihdamda çok iyi bir rakama ulaştıkları için yeni bir hedef belirlemekte zorlandıklarını anlatan Uzunkaya, "2017 yılında 1 milyon 57 bin 149 kişinin istihdamını gerçekleştirdik. 2018 yılında da bu hedefin üstüne çıkmayı hedeflemiştik. 20 Aralık itibarıyla baktığımızda ise 1 milyon 185 bin kişinin istihdamını gerçekleştirdik." diye konuştu.

Uzunkaya, bu yıl istihdam edilenlerin 450 bininin kadın, 450 bininin de genç olduğunu, bunu da çok değerli bulduklarını aktardı. Engellilere ve üniversite mezunlarına yönelik istihdamda da önemli rakamlar elde ettiklerine dikkati çeken Uzunkaya, çalışmalarına iş gücü piyasasının beklentilerine uygun devam ettiklerini anlattı.

Uzunkaya, Gaziantep'te de ocak ayından bugüne dek 30 bin kişiye istihdam sağlandığını, bunun da 2018 hedefine şimdiden varıldığı anlamına geldiğini vurgulayarak, "2002 yılında İŞKUR olarak istihdamımız 24 bin 482 idi. Şu anda bir ilimizin istihdamı bile bunun çok üzerinde gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı. Uzunkaya, sürekli geleceği planlayan ve büyüyen bir istihdam programı benimsediklerini söyledi.

"İŞVERENLERİMİZİN EN BÜYÜK SIKINTISI ARADIKLARI ELEMANI BULAMAMAKTI"

Avrupa istihdamsız kalkınma hesapları yaparken, Türkiye'nin istihdamla beraber büyüme ve kalkınma politikasını benimsediğini dile getiren Uzunkaya, "Yeni istihdam imkanları bularak yolumuza devam edeceğiz. 2019 yılı ilgili hedeflerimizi tüm paydaşlarımızla belirliyoruz. Son değerlendirmelerin ardından da bakanımızla birlikte kamuoyuna açıklayacağız. Ama nitelik ve nicelik olarak her zaman daha fazlasını hedeflemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bu yılın başında 1 milyon 250 bin istihdam hedefini kamuoyuna deklare ettiklerini hatırlatan Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Bizim ideal hedefimiz 1 milyon 250 bindi. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için de il müdürlüklerimiz ve genel merkez olarak tüm paydaşlarımızla sahadayız. Zaten bu hedef de ancak istihdam seferberliği ruhuyla gerçekleştirilebilirdi. Burada şunu unutmamalıyız, işverenlerimizin en büyük sıkıntısı aradıkları elemanı bulamamaktı. İşverenlerimiz nitelik, tecrübe bekliyorlar. Bu nitelik ve tecrübeyi oluşturabilmek için 2018 yılı itibarıyla 500 bin insanımızı meslek kurslarımızdan, girişimcilik kurslarımızdan ve işbaşı eğitim programlarımızdan mezun ettik. Bizim bu programlarımıza katılanların yüzde 80'i istihdamda kalan ve iş gücünün beklediği insanlardır."



