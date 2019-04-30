1 milyar liralık turizm yatırımı
TORUNLAR GYO, turizm yatırımlarına ağırlık verme kararı aldı.
Şirket yaklaşık 5 yıl önce İstanbul Basın Ekspres’te hayata geçirdiği ‘Mall of İstanbul’ adlı karma projeye bir de otel dahil ediyor. Konut, ofis ve alışveriş merkezinin hizmet verdiği projede otel 2020’nin ikinci yarısında açılacak. Proje değerinin arsa dahil 100 milyon dolar olduğunu dile getiren Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, “180 odalı otelimizde Hilton ile anlaştık. 4 yıldır flört süreci devam ediyordu ve bugün imzaları atıyoruz. Projemizde 10 kat otel hizmeti verirken 15 katta ise 100 rezidans daire yer alacak ve bunlar yabancı yatırımcılara satılacak” dedi. 3 yılda turizm sektörüne 1 milyar lira yatırım yapacaklarını söyleyen Torun, “Hilton Mall of İstanbul’un yanı sıra Paşabahçe’deki turizm yatırımımızın inşasına başladık. Galataport’taki otel için de ruhsatı aldık. Önümüzdeki dönemde bir de Antalya’da otel projemiz olacak” dedi. Hilton Mall Of İstanbul’u, Torunlar GYO’nun yüzde 100 iştiraki olan TRN Otel İşletmeciliği tarafından franchise anlaşması modeli ile işletileceğini belirten Torun, otelin konumuyla öne çıktığını dile getirdi. Torun, 1410 kişilik salonlarıyla kongre turizmde önemli rol oynayacaklarını ifade etti.
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