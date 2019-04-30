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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
30.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

1 milyar liralık turizm yatırımı

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1 milyar liralık turizm yatırımı

TORUNLAR GYO, turizm yatırımlarına ağırlık verme kararı aldı.

Şirket yaklaşık 5 yıl önce İstanbul Basın Ekspres’te hayata geçirdiği ‘Mall of İstanbul’ adlı karma projeye bir de otel dahil ediyor. Konut, ofis ve alışveriş merkezinin hizmet verdiği projede otel 2020’nin ikinci yarısında açılacak. Proje değerinin arsa dahil 100 milyon dolar olduğunu dile getiren Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, “180 odalı otelimizde Hilton ile anlaştık. 4 yıldır flört süreci devam ediyordu ve bugün imzaları atıyoruz. Projemizde 10 kat otel hizmeti verirken 15 katta ise 100 rezidans daire yer alacak ve bunlar yabancı yatırımcılara satılacak” dedi. 3 yılda turizm sektörüne 1 milyar lira yatırım yapacaklarını söyleyen Torun, “Hilton Mall of İstanbul’un yanı sıra Paşabahçe’deki turizm yatırımımızın inşasına başladık. Galataport’taki otel için de ruhsatı aldık. Önümüzdeki dönemde bir de Antalya’da otel projemiz olacak” dedi. Hilton Mall Of İstanbul’u, Torunlar GYO’nun yüzde 100 iştiraki olan TRN Otel İşletmeciliği tarafından franchise anlaşması modeli ile işletileceğini belirten Torun, otelin konumuyla öne çıktığını dile getirdi. Torun, 1410 kişilik salonlarıyla kongre turizmde önemli rol oynayacaklarını ifade etti.

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