1 milyar Euro’ya yeni köprü mü yapsak!

LİMAK Yatırım Başkanı Ebru Özdemir, Kanal İstanbul ve İzmir Geçişi dahil her türlü altyapı projesiyle ilgilendiklerini belirterek, savunma sanayi projeleriyle de ilgili olduklarını söyledi. Bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Özdemir, dünyada ekonomik anlamda yeni bir döneme girildiğini söyledi. ABD ve AB’de faizlerin yükseldiğini, paranın ABD’ye geri döndüğüne dikkat çeken Özdemir, “Yeni dünya düzenine kendimizi ayarlamamız lazım” dedi. Seçimlerin öne alınmasının bu noktada belirsizliği gidereceği için olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Özdemir, öngörülebilirliği arttıracak adımların yatırımcılar için önemli olacağını kaydetti. Özdemir, ekonominin içinden geçtiği süreç için de, “Çarklar sürdükçe telaşlanacak bir durum yok, çarklar da dönüyor” değerlendirmesinde bulundu.

DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR

Özdemir, özel sektöre dövizle borçlanma sınırına ilişkin şunları söyledi: “Yıllardır dolar faizi az, Euro faizi negatif olduğu, devalüasyon da hızlı olmadığı için, insanlar dövizle borçlanıyorlardı. Vadeler uzundu. Şimdi o dünya bitiyor, ABD faizleri yükseliyor ve yabancı para borçlanmaları tehlikeli oluyor. Bu noktada sistemin nasıl işleyeceği önemli. Uygulamaya bakıp yolda bir takım düzenlemeler yapılabilir.”

Çanakkale Köprüsü için aldıkları krediye de değinen Özdemir, 3 milyar Euro’luk kredi sözleşmesi imzaladıklarına dikkat çekti. 2.3 milyar Euro’luk kredinin yabancı bankalardan geldiğini söyleyen Özdemir, “15 yıl vadeli bir kredi. Ben finansmana İpek Yolu diyorum. Çin var, Kore, Avrupa, Danimarka, İngiltere, Hollanda finansmana katılan ülkelerden sadece bazıları. Toplam 24 banka ve finans kuruluşu katıldı. Çok ciddi uluslararası katılımın olduğu bir paket. Bu Türkiye ekonomisine olan güveni de gösteriyor” dedi. 1 milyar Euro da kullanmadıkları bir kredinin bulunduğuna dikkat çeken Özdemir, “Hatta bir küçük köprü daha mı yapsaydık” diyorum. Ama netice itibarıyla ilgi bizi mutlu etti. Köprüyü de 18 Mart 2022’ye yetiştireceğiz” dedi.

EN BÜYÜK KORKUM ÇALIŞMAMALARI

‘TÜRKİYE’NİN Mühendis Kızları’, ‘Evin küçük mühendisleri’ gibi projelerini hatırlatan Özdemir, liselerde de mühendislik eğitimlerine başlayacaklarını ve 20 bin kişiye ulaşacaklarını söyledi. Amaçlarının her aşamadaki mühendislik eğitimini desteklemek olduğunu kaydeden Özdemir, “En büyük korkum ise, ‘kızlarımızın çalışmaması’. O kadar eğitimi aldıktan sonra, evlendiklerinde çalışmadıklarını düşünsenize” dedi.