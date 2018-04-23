1 milyar Euro’ya yeni köprü mü yapsak!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
23.04.2018 - 00:10, Son Güncelleme:

1 milyar Euro’ya yeni köprü mü yapsak!

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
1 milyar Euro’ya yeni köprü mü yapsak!

Limak Yatırım Başkanı Ebru Özdemir, Çanakkale Köprüsü için yabancı bankalardan 2.3 milyar Euro kredi aldıklarını, ayrıca kullanamadıkları 1 milyar Euro’luk kredilerinin daha olduğunu belirterek, “Bu yüzden ‘bir küçük köprü mü yapsak’ diye düşündük” diye konuştu.

LİMAK Yatırım Başkanı Ebru Özdemir, Kanal İstanbul ve İzmir Geçişi dahil her türlü altyapı projesiyle ilgilendiklerini belirterek, savunma sanayi projeleriyle de ilgili olduklarını söyledi. Bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Özdemir, dünyada ekonomik anlamda yeni bir döneme girildiğini söyledi. ABD ve AB’de faizlerin yükseldiğini, paranın ABD’ye geri döndüğüne dikkat çeken Özdemir, “Yeni dünya düzenine kendimizi ayarlamamız lazım” dedi. Seçimlerin öne alınmasının bu noktada belirsizliği gidereceği için olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Özdemir, öngörülebilirliği arttıracak adımların yatırımcılar için önemli olacağını kaydetti. Özdemir, ekonominin içinden geçtiği süreç için de, “Çarklar sürdükçe telaşlanacak bir durum yok, çarklar da dönüyor” değerlendirmesinde bulundu.

DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR

Özdemir, özel sektöre dövizle borçlanma sınırına ilişkin şunları söyledi: “Yıllardır dolar faizi az, Euro faizi negatif olduğu, devalüasyon da hızlı olmadığı için, insanlar dövizle borçlanıyorlardı. Vadeler uzundu. Şimdi o dünya bitiyor, ABD faizleri yükseliyor ve yabancı para borçlanmaları tehlikeli oluyor. Bu noktada sistemin nasıl işleyeceği önemli. Uygulamaya bakıp yolda bir takım düzenlemeler yapılabilir.”
Çanakkale Köprüsü için aldıkları krediye de değinen Özdemir, 3 milyar Euro’luk kredi sözleşmesi imzaladıklarına dikkat çekti. 2.3 milyar Euro’luk kredinin yabancı bankalardan geldiğini söyleyen Özdemir, “15 yıl vadeli bir kredi. Ben finansmana İpek Yolu diyorum. Çin var, Kore, Avrupa, Danimarka, İngiltere, Hollanda finansmana katılan ülkelerden sadece bazıları. Toplam 24 banka ve finans kuruluşu katıldı. Çok ciddi uluslararası katılımın olduğu bir paket. Bu Türkiye ekonomisine olan güveni de gösteriyor” dedi. 1 milyar Euro da kullanmadıkları bir kredinin bulunduğuna dikkat çeken Özdemir, “Hatta bir küçük köprü daha mı yapsaydık” diyorum. Ama netice itibarıyla ilgi bizi mutlu etti. Köprüyü de 18 Mart 2022’ye yetiştireceğiz” dedi.

EN BÜYÜK KORKUM ÇALIŞMAMALARI

‘TÜRKİYE’NİN Mühendis Kızları’, ‘Evin küçük mühendisleri’ gibi projelerini hatırlatan Özdemir, liselerde de mühendislik eğitimlerine başlayacaklarını ve 20 bin kişiye ulaşacaklarını söyledi. Amaçlarının her aşamadaki mühendislik eğitimini desteklemek olduğunu kaydeden Özdemir, “En büyük korkum ise, ‘kızlarımızın çalışmaması’. O kadar eğitimi aldıktan sonra, evlendiklerinde çalışmadıklarını düşünsenize” dedi.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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