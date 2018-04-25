1 Mayıs İşçi Bayramı tatili uçak bileti fiyatlarını uçurdu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
25.04.2018 - 07:33, Son Güncelleme:

1 Mayıs İşçi Bayramı tatili uçak bileti fiyatlarını uçurdu

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1 Mayıs İşçi Bayramı tatili uçak bileti fiyatlarını uçurdu

1 Mayıs İşçi Bayramı uçak bileti fiyatlarını uçurdu. Özellikle Antalya ve Bodrum gibi yoğun ilgi gören noktalara yapılan uçuşlarda ortalama bilet fiyatları 352 liralık tavanı deldi. Bazı uçuşlarda talep edilen fiyatlar da 600 liranın üzerine çıktı.

Salı gününe denk gelen ve 1 günlük izinle 4 günlük tatil fırsatı sunan 1 Mayıs İşçi Bayramı, uçak bileti fiyatlarını uçurdu. Antalya, Alanya, İzmir ve Bodrum gibi yoğun ilgi gören uçuş noktalarında ortalama bilet fiyatları 352 liralık tavanı deldi. Tatilin başladığı 27 Nisan Cuma günü yapılacak bazı uçuşlarda ekonomi sınıfı bilet fiyatları bile 600 TL’ye yaklaştı. Oysa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) bu yıl için belirlediği, ekonomi sınıfında geçerli tek yön tavan fiyat 352 TL.

EN PAHALI UÇUŞ BODRUM VE DALAMAN’A

Gazete Habertürk'ten Eren Yılmazer'in haberine göre 27 Nisan Cuma günü tatile çıkan birinin Antalya’ya gitmek için ödeyeceği tek yön bilet fiyatı 560 TL’ye kadar yükseldi. Bodrum’a ve Dalaman’a en pahalı uçuş bileti 580 TL olurken, İzmir’e tek yön uçuş için ödenmesi gereken tutar 347 TL’yi buldu. Söz konusu güzergâhlara yapılacak uçuşlarda en ucuz biletlerin fiyatları yüzde 220’ye varan oranlarda zamlandı. En pahalı biletlerin fiyatlarındaki artışlar ise yüzde 70’lere ulaştı. 23 Nisan’ın pazartesi gününe denk gelmesiyle ortaya çıkan 3 günlük tatilde de en çok Ege Bölgesi ilgi görmüş, Balıkesir Edremit Kocaseyit Havalimanı’na uçuşlarda bilet fiyatları üçe katlanmıştı.

HAVADA FİYATLAR 600 TL’YE YAKLAŞTI

2013 yılında iç hatlarda tek yönde 299 TL olarak uygulanmaya başlanan tavan fiyat, 2014’te 309 TL’ye çıkmıştı. 2017 yılında 352 liraya yükseltilen tavan fiyat bu yıl da aynı tutarda uygulanıyor. 5 yıldır devam eden tavan fiyat uygulaması, özellikle bayram ve tatil günleri bilet fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek için hayata geçirilmişti. Tavan fiyatın seviyesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından belirleniyor.

FİYAT FARKI YÜZDE 220’YI BULUYOR

1 Mayıs’ta Ege ve Akdeniz kıyılarında tatil yapmak isteyenler uçak biletleri için 27 Nisan Cuma günü bir hafta sonrasına göre yüzde 220’ye varan oranlarda daha fazla ödeme yapacak. Türk Hava Yolları’nın (THY) internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre 27 Nisan Cuma günü Dalaman’a en ucuz uçak bileti 503 TL iken 4 Mayıs’ta fiyat 188 TL’ye iniyor. 1 Mayıs tatiline yoğun talep fiyatta yüzde 167.6’lık farka sebep oluyor. Pegasus Havayolları’ndaki ucuz biletlerin fiyatında ise yüzde 220’ye varan oranlarda artış görülüyor. Diğer havayollarında da en pahalı bilet fiyatlarındaki artış yüzde 66’ya ulaşıyor. (Habertürk)

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