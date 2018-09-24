1 kg tavuk göğsü 30 TL
Geçen hafta cuma günü Türkiye Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı DHA’dan İsmail Örs’e açıklamalarda bulundu.
Döviz kuru üzerinden tavukçuluk sektöründe fırsatçılık yapıldığını iddia eden Yardımcı, beyaz ete 9 ayda yüzde 200’ün üzerinde zam yapıldığını söyledi. Tavuk eti fiyatının kırmızı et fiyatlarıyla yarıştığını vurgulayan Yardımcı, “Tavuk eti fiyatlarına her hafta zam geliyor. 9 ayda yüzde 200’ün üzerinde zam yapıldı. Tavuk göğsünün fiyatı 2 hafta önce 18, bir hafta önce 22 liraydı. Bugün bize gelişi 28 lira oldu. Ocak ayında 10 liraydı. Tavuk kanadının kilosu ocakta 7.70 lirayken bugün 21 lira. Kırmızı ete 1 lira zam geldiğinde ülke ayağa kalkıyor. Kırmızı ete 4 lira zam geldi fakat yarısını fiyatlara yansıtarak vatandaşa yardımcı olmak istedik” diye konuştu.
FIRSATÇILIK YAPMADIK
Bu iddialara karşı Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESDBİR) Başkanı Sait Koca fırsatçılık söylemlerinin bilgisizlikten kaynaklandığını savunarak, “Bizim doları bahane edip fiyatları yükselttiğimiz söylemek tamamen yanlış. Üretimi, maliyet artışlarını ve diğer faktörleri bilmeden yorum yapıyorlar. Yem fiyatlarından dolara bağlı olarak ciddi artışlar yaşandı. Yurtdışında fiyatlar artınca yerli mısırın fiyatı dahi yükseldi. Yem, tavukçuluk sektöründe maliyetin yüzde 70’ini oluşturuyor. Sadece yeme değil, karton kutulara, ürünü sardığımız ambalaja ve ürünü içine koyduğumuz strafor köpüklere bile zam geldi. Fırsatçılık yaptığımız yok. 2 ay öncesine kadar para kazanabiliyorduk ancak şu an artan maliyetleri bile tam olarak fiyatlara yansıtmadık. Evet zam yaptık ama şu an sattığımız fiyatlara maliyetin altında” dedi.
7 TL’YE SATIYORUZ
Yardımcı’nın verdiği fiyatların tüm tavuk için geçerli gibi algılandığını dile getiren Koca, “Bu sezonda göğüs etine talep artıyor. Ancak buta olan talep azalıyor. Piknikçiler çekildiği için böyle oluyor. But fiyatları, talep olmadığı için iyice düşüyor. Kanat ve göğüs eti talep gördüğü için fiyat yükseliyor. Biz de but fiyatlarındaki düşüşü diğer ürünlere yansıtıyoruz. Ayrıca ürünün bizden çıkış fiyatına bakmak gerekiyor. Bizden bütün tavuğun kilogramının çıkış fiyatı 7.01 TL. Ancak perakendede 13 TL’ye kadar çıkabiliyor” diye konuştu. Bu açıklamaların ardından market fiyatlarını araştırdığımızda bazı ürünlerde ocak ayından bugüne yüzde 100’ü aşan artışlar yaşanmış. Türkiye çapında faaliyet gösteren bir marketin verilerine göre ocak-eylül döneminde bütün piliçin kilogram fiyatı 8.25 TL’den 8.95 TL’ye, göğüs etinin kilogram fiyatı 13.95’ten 29.95’e kanat etinin kilogram fiyatı ise 13.95’ten 18.95 TL’ye kadar yükseldi.
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