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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Burak Coşan
24.09.2018 - 22:51, Son Güncelleme:

1 kg tavuk göğsü 30 TL

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
1 kg tavuk göğsü 30 TL

Geçen hafta cuma günü Türkiye Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı DHA’dan İsmail Örs’e açıklamalarda bulundu.

Döviz kuru üzerinden tavukçuluk sektöründe fırsatçılık yapıldığını iddia eden Yardımcı, beyaz ete 9 ayda yüzde 200’ün üzerinde zam yapıldığını söyledi. Tavuk eti fiyatının kırmızı et fiyatlarıyla yarıştığını vurgulayan Yardımcı, “Tavuk eti fiyatlarına her hafta zam geliyor. 9 ayda yüzde 200’ün üzerinde zam yapıldı. Tavuk göğsünün fiyatı 2 hafta önce 18, bir hafta önce 22 liraydı. Bugün bize gelişi 28 lira oldu. Ocak ayında 10 liraydı. Tavuk kanadının kilosu ocakta 7.70 lirayken bugün 21 lira. Kırmızı ete 1 lira zam geldiğinde ülke ayağa kalkıyor. Kırmızı ete 4 lira zam geldi fakat yarısını fiyatlara yansıtarak vatandaşa yardımcı olmak istedik” diye konuştu.

FIRSATÇILIK YAPMADIK

Bu iddialara karşı Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESDBİR) Başkanı Sait Koca fırsatçılık söylemlerinin bilgisizlikten kaynaklandığını savunarak, “Bizim doları bahane edip fiyatları yükselttiğimiz söylemek tamamen yanlış. Üretimi, maliyet artışlarını ve diğer faktörleri bilmeden yorum yapıyorlar. Yem fiyatlarından dolara bağlı olarak ciddi artışlar yaşandı. Yurtdışında fiyatlar artınca yerli mısırın fiyatı dahi yükseldi. Yem, tavukçuluk sektöründe maliyetin yüzde 70’ini oluşturuyor. Sadece yeme değil, karton kutulara, ürünü sardığımız ambalaja ve ürünü içine koyduğumuz strafor köpüklere bile zam geldi. Fırsatçılık yaptığımız yok. 2 ay öncesine kadar para kazanabiliyorduk ancak şu an artan maliyetleri bile tam olarak fiyatlara yansıtmadık. Evet zam yaptık ama şu an sattığımız fiyatlara maliyetin altında” dedi.

1 kg tavuk göğsü 30 TL

7 TL’YE SATIYORUZ

Yardımcı’nın verdiği fiyatların tüm tavuk için geçerli gibi algılandığını dile getiren Koca, “Bu sezonda göğüs etine talep artıyor. Ancak buta olan talep azalıyor. Piknikçiler çekildiği için böyle oluyor. But fiyatları, talep olmadığı için iyice düşüyor. Kanat ve göğüs eti talep gördüğü için fiyat yükseliyor. Biz de but fiyatlarındaki düşüşü diğer ürünlere yansıtıyoruz. Ayrıca ürünün bizden çıkış fiyatına bakmak gerekiyor. Bizden bütün tavuğun kilogramının çıkış fiyatı 7.01 TL. Ancak perakendede 13 TL’ye kadar çıkabiliyor” diye konuştu. Bu açıklamaların ardından market fiyatlarını araştırdığımızda bazı ürünlerde ocak ayından bugüne yüzde 100’ü aşan artışlar yaşanmış. Türkiye çapında faaliyet gösteren bir marketin verilerine göre ocak-eylül döneminde bütün piliçin kilogram fiyatı 8.25 TL’den 8.95 TL’ye, göğüs etinin kilogram fiyatı 13.95’ten 29.95’e kanat etinin kilogram fiyatı ise 13.95’ten 18.95 TL’ye kadar yükseldi.

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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