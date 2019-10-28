1 Kasım BİM ve 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde cep telefonu ve televizyon detayı!
BİM ve A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan televizyon, cep telefonu, çamaşır makinesi ve mini buzdolabı ilk etapta dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. 1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu içerisindeki Xiaomi ve Huawei cep telefonu, bu kategoride ihtiyacı olanlar için ön planda yer alıyor. A101 31 Ekim aktüel ürünler kataloğu içerisinde bulunan büro tipi buzdolabı, Seg marka çamaşır makinesi ve çok amaçlı 8 raflı dolap, ev ihtiyacı bulunan kişilerin odağında bulunuyor. İşte, 1 Kasım BİM ve 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu bilgileri
A101 ve BİM aktüel ürünler kataloğu, ihtiyaçlara yönelik ürünleri mağazalarda tüketici ile buluşturacak. Peki, 1 Kasım BİM ve 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler bulunuyor? İşte, şemsiyeden halıya, canlı çicekten vakumlu hurça, erkek bottan bebek bezine birçok ürünün yer aldığı A101 ve BİM aktüel ürünler kataloğu
A101 31 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM 1 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Cep Telefonu Huawei Y5 (899 TL)
• Çift Sim Kart
• Arka Kamera 8 MP, Ön Kamera 5 MP
• Yüz Tanıma
• Dahili Hafıza 16 GB, Ram 2 GB
• 5.45'' Ekran Boyutu
• Batarya 3020 mAh
• 4 Çekirdek İşlemci Cortex A53 1.5 Ghz
• Android 8.1.0
Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu
• Android 8.1 Oreo
• Quad-Core 1.4 GHz 4 Çekirdek
• Batarya 3000 mah
• 5.00'' Ekran Boyutu
• Arka Kamera 8 MP, Ön Kamera 5 MP, Arka Flaş
• Dahili Hafıza 8 GB, Ram 1 GB
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