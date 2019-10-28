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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.10.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

1 Kasım BİM ve 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde cep telefonu ve televizyon detayı!

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1 Kasım BİM ve 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde cep telefonu ve televizyon detayı!

BİM ve A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan televizyon, cep telefonu, çamaşır makinesi ve mini buzdolabı ilk etapta dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. 1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu içerisindeki Xiaomi ve Huawei cep telefonu, bu kategoride ihtiyacı olanlar için ön planda yer alıyor. A101 31 Ekim aktüel ürünler kataloğu içerisinde bulunan büro tipi buzdolabı, Seg marka çamaşır makinesi ve çok amaçlı 8 raflı dolap, ev ihtiyacı bulunan kişilerin odağında bulunuyor. İşte, 1 Kasım BİM ve 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu bilgileri

A101 ve BİM aktüel ürünler kataloğu, ihtiyaçlara yönelik ürünleri mağazalarda tüketici ile buluşturacak. Peki, 1 Kasım BİM ve 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler bulunuyor? İşte, şemsiyeden halıya, canlı çicekten vakumlu hurça, erkek bottan bebek bezine birçok ürünün yer aldığı A101 ve BİM aktüel ürünler kataloğu 

A101 31 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

1 Kasım BİM ve 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde cep telefonu ve televizyon detayı

1 Kasım BİM ve 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde cep telefonu ve televizyon detayı

1 Kasım BİM ve 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde cep telefonu ve televizyon detayı

1 Kasım BİM ve 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde cep telefonu ve televizyon detayı

1 Kasım BİM ve 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde cep telefonu ve televizyon detayı

1 Kasım BİM ve 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde cep telefonu ve televizyon detayı

1 Kasım BİM ve 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde cep telefonu ve televizyon detayı

1 Kasım BİM ve 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde cep telefonu ve televizyon detayı

1 Kasım BİM ve 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde cep telefonu ve televizyon detayı

BİM 1 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Cep Telefonu Huawei Y5 (899 TL)

• Çift Sim Kart
• Arka Kamera 8 MP, Ön Kamera 5 MP
• Yüz Tanıma
• Dahili Hafıza 16 GB, Ram 2 GB
• 5.45'' Ekran Boyutu
• Batarya 3020 mAh
• 4 Çekirdek İşlemci Cortex A53 1.5 Ghz
• Android 8.1.0

1 Kasım BİM ve 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde cep telefonu ve televizyon detayı

1 Kasım BİM ve 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde cep telefonu ve televizyon detayı

1 Kasım BİM ve 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde cep telefonu ve televizyon detayı

Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu
• Android 8.1 Oreo
• Quad-Core 1.4 GHz 4 Çekirdek
• Batarya 3000 mah
• 5.00'' Ekran Boyutu
• Arka Kamera 8 MP, Ön Kamera 5 MP, Arka Flaş
• Dahili Hafıza 8 GB, Ram 1 GB

1 Kasım BİM ve 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde cep telefonu ve televizyon detayı

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