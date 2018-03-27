1 günde 2 milyar dolarlık finansman
AKBANK, 2017 Mart’ta aldığı sendikasyon kredisinin vadesi gelen 1.1 milyar dolarlık kısmını tutarı artırarak 1.2 milyar dolar olarak yeniledi.
Akbank, geçen yıl aldığı krediye göre fiyatlamayı düşürmesine rağmen yabancı bankalardan 1.5 milyar dolar talep topladı. Akbank, ayrıca aynı gün 800 milyon dolar seküritizasyon kredisi de sağladı. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, uluslararası piyasalarda yatırımcılardan büyük ilgi gördüklerini söyleyerek “Türk bankacılık sektörüne artan yabancı ilgisini ortaya koyan işlemleri gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu seneki sendikasyonumuza da yeni banka katılımları oldu. Kredi fiyatlamasını 15 baz puan düşürmemize rağmen topladığımız talep hedeflediğimiz tutarın yüzde 130’unu geçerek 1.5 milyar doları buldu” dedi. Akbank’ın, yıl başından bu yana yurtdışından 2.4 milyar dolar finansman temin ettiğini vurgulayan Binbaşgil, “Akbank’ın yatırımcılar nezdinde itibarını kanıtlayan bu işlemler, ülkemize duyulan güveni ve artan yabancı ilgisini göstermesi açısından da önemli. Ekonomiyi ve reel sektörü desteklemeyi sürdürüyoruz” dedi.
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