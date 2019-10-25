1 Gram altın kaç TL? İşte gram altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu aranan konular arasında yer alıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları vatandaşların altın türleri arasında en çok takip ettiği ürünler. Peki çeyrek altının satış fiyatı ne kadar? İşte gram altın ve yatırım altınlarında son durum
Altının gram satış fiyatı bugün 279 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında da yükseliş mevcut. Peki çeyrek altın ve diğer altın fiyatları şuan ne kadar?
Çeyrek altının satış fiyatı 455 lira seviyesinde olurken, 445 lira seviyesinde geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 909 lira seviyesinde işlem görürken, 886 lira civarında geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1873 lira olurken, 1845 lira seviyesinde geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 256.50 liradan işlem görürken, 254 liradan geri alınıyor.
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