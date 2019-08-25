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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.08.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

1 Eylül'de yeniden başlıyor

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1 Eylül'de yeniden başlıyor

Karadeniz'de balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesinde yırtılan ağlarını onarıp teknelerinin bakımını yapıyor.

Karadenizli balıkçılar, yırtılan ağlarını onarıp teknelerinin bakımını yaparak 1 Eylül'de başlayacak av sezonuna hazırlanıyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy Limanı'na demir atan balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak yeni sezonun hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Dereköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Muzaffer Tığ, AA muhabirine, yeni sezonun tüm balıkçıların hazırlıklarını tamamlayarak son aşamaya geldiklerini söyledi.

Yeni balık sezonunun balıkçılara bol kazanç getirmesini dileyen Tığ, "1 Eylül'de gırgırlar sezonu açacak. Trolle avlananlar ise 15 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyecek." dedi.

"HAMSİ VE İSTAVRİT BOL OLACAK"

Bu sezon istavrit ve hamsinin bol olacağını düşündüklerini belirten Tığ, “İl genelinde yaklaşık 200 trol, gırgır ve kıyı balıkçı teknesi var. Geçen sezon deniz bereketliydi. İnşallah bu sezon da bereketli olur. Hamsi ve istavrit bol olacak. Balıkçılarımız bütün hazırlıklarını tamamladı. Ufak tefek eksikleri olanlar onları da gideriyor." diye konuştu.

Samsun'da 30 yıldır balıkçılık yapan Adnan Tığ ise teknelerini yeni sezona hazır hale getirdiklerini anlatarak, "Ağlarımızı tamir ettik. Ay sonuna kadar hazırlıklarımızı tamamlayıp yeni sezona hazır hale geleceğiz. İnşallah bereketli bir sezon olur, vatandaşımız da bol bol balık tüketir." ifadesini kullandı. 

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