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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
07.05.2018 - 09:45, Son Güncelleme:

1 aydır büyük sıkıntı! O ülkede 1 kilometrelik akıl almaz kuyruk!

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1 aydır büyük sıkıntı! O ülkede 1 kilometrelik akıl almaz kuyruk!

Sudan'da rafinelerin bakımı nedeniyle bir ayı aşkın süredir devam eden benzin sıkıntısı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Sudanlı yetkililer, ülkenin 18 eyaletinde görülen kıtlığın rafinelerin bakıma girmesinden kaynaklandığını açıkladı.

Başkent Hartum'daki petrol istasyonlarında oluşan benzin kuyrukları bir kilometreyi aşıyor.

37 yaşındaki Muhammed Abbas İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 saattir kuyrukta beklediğini belirterek "45 derece sıcaklık var. Uzun bir süredir bekliyorum fakat alabilecek miyim bilmiyorum. Umarım en kısa zamanda bu problem çözülür." ifadelerini kullandı.

Kuyrukta bekleyenlerden toplu taşıma aracı sürücüsü Ahmed Seyfeddin, "Gece bir müddet bekledim ama benzin bittiği için alamadım. Sabah tekrar kuyruğa girdim. Sıra bana yaklaşıyor. Yaklaşık bir saat sonra benzin almış olacağım." dedi.

1 aydır büyük sıkıntı O ülkede 1 kilometrelik akıl almaz kuyruk

“EVDEN BİR SAAT ERKEN ÇIKIYORUM”

Okula gitmek için her gün evden 1 saat erken çıktığını belirten öğrenci Halid Mustafa, "Benzin sıkıntısı nedeniyle toplu taşıma araçlarının sayısı çok azaldı. O yüzden evden erken çıkmak zorunda kalıyorum ki dersime yetişebileyim. İnşallah bu sıkıntı en kısa zamanda ortadan kalkar." diye konuştu.

Sudan Petrol ve Gaz Bakanlığı ise Hartum rafinesinin faaliyete başladığını, benzin krizinin kısa sürede sona ereceğini açıkladı.

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