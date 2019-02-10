1 ayda yaklaÅŸÄ±k 56 bin sefer yapÄ±ldÄ± 

Bu yÄ±lÄ±n ilk ayÄ±nda 56 bin 420 iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hat seferi dÃ¼zenlenen Ä°stanbul'daki havalimanlarÄ±nda, aynÄ± dÃ¶nemde 7 milyon 968 bin 882 yolcu misafir edildi.

AA muhabirinin Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi (DHMÄ°) Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ verilerinden derlediÄŸi bilgiye gÃ¶re, megakentteki havalimanlarÄ±ndan ocak ayÄ±nda geliÅŸ ve gidiÅŸ yapan toplam yolcu ile icra edilen sefer sayÄ±sÄ±, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi.Â Â Â Â Â Â

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda, 2019'un ocak ayÄ±nda iÃ§ hatlarda 1 milyon 400 bin 790, dÄ±ÅŸ hatlarda 3 milyon 718 bin 23 olmak Ã¼zere 5 milyon 118 bin 813 yolcu hizmet aldÄ±.Â Â Â Â Â

Sabiha GÃ¶kÃ§en UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda ise geÃ§en ay gelen-giden yolcu sayÄ±sÄ±, 2 milyon 757 bin 846 olarak hesaplandÄ±.Â Â Â Â Â Â

YolcularÄ±n 1 milyon 783 bin 145'i iÃ§ hatlarÄ±, 974 bin 701'i dÄ±ÅŸ hat seferlerini tercih etti.Â Ä°lk fazÄ± 29 Ekim'de tÃ¶renle aÃ§Ä±lan Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda ise yÄ±lÄ±n ilk ayÄ±nda iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hat seferlerini 92 bin 223 yolcu kullandÄ±.Â Â Â Â

Ä°Ã§ hatta 59 bin 935, dÄ±ÅŸ hatta 32 bin 288 yolcu bu havalimanÄ±ndan seyahat etti.Â BÃ¶ylece kentteki Ã¼Ã§ havalimanÄ±nda bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda misafir edilen yolcu sayÄ±sÄ± 7 milyon 968 bin 882 olarak belirlendi.Â Â Â Â Â Â

GeÃ§en yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda Ä°stanbul havalimanlarÄ±nÄ± kullanan yolcu sayÄ±sÄ± 7 milyon 949 bin 992 olurken bu yÄ±l 8 bin 890 yolcu artÄ±ÅŸÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â Â Â Â

TÃ¼rkiye'deki tÃ¼m havalimanlarÄ± varÄ±ÅŸlÄ± ve kalkÄ±ÅŸlÄ± seferlerle yÄ±lÄ±n ilk ayÄ±nda 14 milyon 68 bin 59 yolcu taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¶ylece, geÃ§en ay, TÃ¼rkiye'deki havalimanlarÄ±nÄ± kullanan tÃ¼m yolcularÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 57'sinin Ä°stanbul havalimanlarÄ±nÄ± tercih ettiÄŸi hesaplandÄ±.Â Â Â Â Â

ATATÃœRK HAVALÄ°MANI'NDAN YAKLAÅžIK 37 BÄ°N UÃ‡UÅž YAPILDIÂ Â Â Â Â Â

Bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda, iÃ§ hatlarda 9 bin 803, dÄ±ÅŸ hatlarda 26 bin 884 olmak Ã¼zere toplam 36 bin 687 uÃ§aklÄ±k hava trafiÄŸi oluÅŸtu.Â Â Â

Sabiha GÃ¶kÃ§en UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na geÃ§en ay iniÅŸ ve kalkÄ±ÅŸ yapan uÃ§ak sayÄ±sÄ±, iÃ§ hatlarda 11 bin 335, dÄ±ÅŸ hatlarda 7 bin 604 olarak belirlendi. Bu havalimanÄ±nda, geÃ§en ay 18 bin 939'luk uÃ§uÅŸ trafiÄŸi meydana geldi.Â Â Â Â

Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda bu yÄ±lÄ±n ilk ayÄ±nda, iÃ§ hatta 462, dÄ±ÅŸ hatta 332 olmak Ã¼zere toplam 794 geliÅŸ ve gidiÅŸ seferi icra edildi.Â Megakentteki havalimanlarÄ±ndan geÃ§en yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda 55 bin 352 uÃ§ak iniÅŸ ve kalkÄ±ÅŸ yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â Â Â Â

Bu yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde, Ä°stanbul'daki havalimanlarÄ±ndan icra edilen geliÅŸ ve gidiÅŸ seferleri 56 bin 420 olarak hesaplandÄ±.Â BÃ¶ylece geÃ§en senenin aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re hava trafiÄŸinde bu yÄ±l, bin 68 seferlik artÄ±ÅŸ kaydedildi.Â Â Â Â

2019'un ilk ayÄ±nda, TÃ¼rkiye'deki tÃ¼m havalimanlarÄ±nda toplamda 104 bin 691 uÃ§aklÄ±k iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hat seferi dÃ¼zenlendi.Â Buna gÃ¶re, TÃ¼rkiye'deki havalimanlarÄ±ndan yapÄ±lan seferlerin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 54'Ã¼nÃ¼n Ä°stanbul'dan icra edildiÄŸi belirlendi.Â Â Â Â

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