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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İSKENDER GÜNGÖR, (DHA)
27.07.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

1 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor... Borçlanarak emeklilik için akın ettiler

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1 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor... Borçlanarak emeklilik için akın ettiler

Türkiye'de yurtdışı borçlanma sistemini değiştiren yasa tasarısı, Meclis Genel Kurulunda kabul edildikten sonra Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Borçlanmaya dair maddeler 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Bu tarihten önce başvurarak eski sisteme göre emekli olmak isteyenler konsolosluklara akın etti.

Torba Kanunda yer alan önemli değişikliklerden biri 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yurtdışı borçlanmalarda dikkate alınacak günlük miktar, asgari günlük aylığın yüzde 45 oranına göre hesaplanacak. Buna göre, 31 Temmuz 2019'a kadar geçerli olan günlük 27,29 TL tutarındaki borçlanma miktarı yüzde 40 oranında, yani gün başına 11,01 TL artarak 38,38 TL'ye yükselecek. 1 Ağustos'tan itibaren emekli olmaya yetecek asgari borçlanma gün sayısı 3 bin 600 veya 5 bin günden, en az 5 bin 400 güne (kısmi aylık için), tam aylık için kadınlarda 7 bin 200 gün ve erkeklerde 9 bin güne çıkacak.

TÜRKLER KONSOLOSLUKLARA AKIN ETTİ

1 Ağustos öncesi sistemden yararlanarak borçlanarak emekli olmak isteyen Türkler konsolosluklara akın etti. Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda da uzun kuyruklar oluştu. Erken saatlerde başkonsolosluğa geldiğini söyleyen Türkler, önceki sistemden yararlanmak istediklerini söyleyerek, müracaat için tarihin biraz daha uzun olması gerektiğini belirtti.

1 Ağustosta yürürlüğe giriyor... Borçlanarak emeklilik için akın ettiler
BAŞVURU SAYISI SON 2 HAFTADA YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyet Köln Başkonsolosluğu Çalışma Ataşeliği Uzmanı Bahtiyar Şimşek, Vatandaşlarımız 31 Temmuz gününe kadar müracaat etmeleri halinde eski borçlanma şartlarından faydalanabilirler. Yurtdışındaki tüm çalışma ataşeliklerine yoğun bir borçlanarak emeklilik müracaatı var. Eski yasadan faydalanmak için konsolosluklara koşan vatandaşlarımızın sayısı son iki haftada çok yükseldi dedi.

MÜRACAATLAR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNE

Şimşek konuşmasına şöyle devam etti: Müracaat sahibi vatandaşlarımıza seri hizmet verebilmek için çalışma ataşeliklerinde görevli arkadaşlarımız, mesai saatinin dışında bile çalışıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız; bize gelirken gerekli tüm evraklarını tamamlamış olarak gelsinler. Böylece daha çok insana hizmet verebiliriz. Bazı vatandaşlarız müracaatı ataşeliklere yaptıklarını sanıyorlar. Bu bilgi yanlış. Müracaatlar, Türkiye'deki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine yapılmaktadır. Bizler, ataşelikler olarak sadece vatandaşların doğru müracaat etmeleri ve emeklilik şartlarından azami faydalanabilmeleri için formları doğru doldurmalarında yardımcı oluyoruz dedi.

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