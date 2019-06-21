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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
21.06.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

1.950 futbol sahası büyüklüğünde... Dev proje bu yıl bitiyor

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1.950 futbol sahası büyüklüğünde... Dev proje bu yıl bitiyor

Hem Ödemiş’in içme suyu ihtiyacını karşılayacak hem de K. Menderes Ovası'nda bin 950 futbol sahası büyüklüğündeki verimli tarım arazisine can suyu verecek Rahmanlar Barajı'nda yüzde 80 fiziki gerçekleşme oranına yaklaşıldı. Barajın gövde dolgusu yıl sonuna kadar tamamlanacak.

İzmir Ödemişlilerin sabırsızlıkla beklediği Rahmanlar Barajı'nın gövde dolgusu bitmek üzere. Bölge ekonomisine hayat verecek dev projede yüzde 80 fiziki gerçekleşme oranına yaklaşılırken barajda önümüzdeki yıl gövde kaplaması tamamlandıktan sonra su tutulması hedefleniyor.

3 MİLYON 200 M3 DOLGU YAPILACAK

Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın gövdesi için şu ana kadar 3 milyon 100 bin m3’lük dolgu yapıldı.

1.950 futbol sahası büyüklüğünde... Dev proje bu yıl bitiyor
Yıl sonuna kadar kalan 100 bin m3’lük dolgu işlemi de tamamlanacak ve Rahmanlar Barajı gövdesi beton kaplamaya hazır halde girecek. Barajda beton kaplama çalışmaları tamamlandıktan sonra su tutulacak.

ÖDEMİŞ’İN İÇME SUYU PROBLEMİ KALMAYACAK

Ödemiş’in içme suyu problemini tarihe gömecek Rahmanlar Barajı'nda 25 milyon 150 bin metreküp su depolanacak. Bu suyun 9 milyon 360 bin m3’ü ilçeye içme suyu olacak verilirken kalan kısmı ile de 14 bin 340 dekar verimli tarım arazisine can suyu sağlanacak.

1.950 futbol sahası büyüklüğünde... Dev proje bu yıl bitiyor
İZMİRLİ ÇİFTÇİYE 13.5 MİLYON LİRA KAZANDIRACAK

Bin 950 futbol sahası kadar alanı modern sulama ile tanıştıracak Rahmanlar Barajı'nın temelden yüksekliği 90 metre olacak. Bölgede ürün çeşitliliği ve verim artışı sağlamasının yanı sıra sulama maliyetlerini de düşürecek proje üreticiye her yıl ortalama 13 milyon 495 bin lira daha fazla kazandıracak.

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