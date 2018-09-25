1.8 milyarlık İzmir çıkarması
Gayrımenkul sektörünün önde gelen isimlerinden Teknik Yapı ve Halk GYO, Emlak Konut GYO öncülüğünde İzmir Alsancak’ta yeni bir projeye imza atıyor. 35 bin 600 metrekare alanda 8 bloktan oluşacak ‘Evora İzmir’ projesinde, 1049 rezidans, 121 odalı bir otel ile yaklaşık 19 bin metrekare park ve yeşil alan yer alacak.
Emlak Konut GYO’nun ‘arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı’ ihalesinden alınan arazide yükselecek olan Evora İzmir’de ön talep dönemi devam ediyor. Yaklaşık 1000 ön talep alan projede metrekare satış fiyatları 8 bin 150 liradan, satış fiyatları ise 475 bin liradan başlıyor. Satışların bu hafta sonu başlaması planlanıyor.
HASILAT ARTTI
Emlak Konut GYO’nun 2017’nin haziran ayında yapılan ihalesini 1 milyar 672 milyon lira teklif ile kazanan Teknik Yapı, ağustos ayında Halk GYO ile ortak olmuştu. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım yeni hasılat oranını 1.8 milyar lira olarak açıklarken, bu sayede Emlak Konut GYO payının da arttığını söyledi. İzmir Alsancak’ta Liman Arkası olarak bilinen arsa, Tariş Kooperatif Birlikleri’ne aitti. Emlak Konut GYO Tariş ile arsanın ihale edilmesi için 1 Aralık 2016’da protokol imzalamıştı.
Bölgenin merkezi konumuna dikkat çeken Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Evora İzmir projemiz, Kültürpark, Alsancak Garı ve Kordon’un hemen yanı başında. Denize 600 metre mesafede. Cruise gemilerinin yanaşacağı yeni alana çok yakın. Bu özel lokasyonu nedeniyle satışların da hızla ilerleyeceğini, alanlara önemli bir kazanç sağlayacağına inanıyoruz” dedi. Nazmi Durbakayım, bu dönemde gayrimenkul sektöründe büyük fırsat oluştuğunu, yakında gayrimenkulün dövizden daha fazla getiri sağlayacağını ifade etti. Durbakayım, “Dövizde, altında biriken para konuta gelecek. Yakın zamanda emlak, dövizden yüksek getiri sağlayacak” dedi. Evora İzmir’in hem çevreye duyarlı, hem de çocuklar için geliştirilen bir proje olduğunu belirten Umut Durbakayım, “Bir aile projesi hayata geçirdik. Büyük daireler projemizin yüzde 34’ünü kapsıyor” dedi.
DIŞ GÜÇLERE ÖNEMLİ MESAJ
UMUT Durbakayım, Türk ekonomisine gerçekleştirilen dış saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde hayata geçirilen projenin, dış güçlere karşı önemli bir mesaj taşıdığına inandıklarını belirtti. Durbakayım, “Türk girişimcileri el ve güç birliği yaparak her zorluğun altından kalkabileceklerini bir kez daha ispatlamıştır” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşen büyük konut kampanyasına Evora İzmir’in de dahil olduğunu açıklayan Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Sinan Ayoğlu “Yüzde 10 indirime ek olarak yüzde 10 peşinat ile 120 aya kadar 0.98 vade farkı ile satış yapılacak” dedi.
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