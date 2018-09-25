1.8 milyarlık İzmir çıkarması

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
25.09.2018 - 21:00, Son Güncelleme:

1.8 milyarlık İzmir çıkarması

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
1.8 milyarlık İzmir çıkarması

Gayrımenkul sektörünün önde gelen isimlerinden Teknik Yapı ve Halk GYO, Emlak Konut GYO öncülüğünde İzmir Alsancak’ta yeni bir projeye imza atıyor. 35 bin 600 metrekare alanda 8 bloktan oluşacak ‘Evora İzmir’ projesinde, 1049 rezidans, 121 odalı bir otel ile yaklaşık 19 bin metrekare park ve yeşil alan yer alacak.

Emlak Konut GYO’nun ‘arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı’ ihalesinden alınan arazide yükselecek olan Evora İzmir’de ön talep dönemi devam ediyor. Yaklaşık 1000 ön talep alan projede metrekare satış fiyatları 8 bin 150 liradan, satış fiyatları ise 475 bin liradan başlıyor. Satışların bu hafta sonu başlaması planlanıyor.

HASILAT ARTTI

Emlak Konut GYO’nun 2017’nin haziran ayında yapılan ihalesini 1 milyar 672 milyon lira teklif ile kazanan Teknik Yapı, ağustos ayında Halk GYO ile ortak olmuştu. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım yeni hasılat oranını 1.8 milyar lira olarak açıklarken, bu sayede Emlak Konut GYO payının da arttığını söyledi. İzmir Alsancak’ta Liman Arkası olarak bilinen arsa, Tariş Kooperatif Birlikleri’ne aitti. Emlak Konut GYO Tariş ile arsanın ihale edilmesi için 1 Aralık 2016’da protokol imzalamıştı.

Bölgenin merkezi konumuna dikkat çeken Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Evora İzmir projemiz, Kültürpark, Alsancak Garı ve Kordon’un hemen yanı başında. Denize 600 metre mesafede. Cruise gemilerinin yanaşacağı yeni alana çok yakın. Bu özel lokasyonu nedeniyle satışların da hızla ilerleyeceğini, alanlara önemli bir kazanç sağlayacağına inanıyoruz” dedi. Nazmi Durbakayım, bu dönemde gayrimenkul sektöründe büyük fırsat oluştuğunu, yakında gayrimenkulün dövizden daha fazla getiri sağlayacağını ifade etti. Durbakayım, “Dövizde, altında biriken para konuta gelecek. Yakın zamanda emlak, dövizden yüksek getiri sağlayacak” dedi. Evora İzmir’in hem çevreye duyarlı, hem de çocuklar için geliştirilen bir proje olduğunu belirten Umut Durbakayım, “Bir aile projesi hayata geçirdik. Büyük daireler projemizin yüzde 34’ünü kapsıyor” dedi.

1.8 milyarlık İzmir çıkarması

DIŞ GÜÇLERE ÖNEMLİ MESAJ

UMUT Durbakayım, Türk ekonomisine gerçekleştirilen dış saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde hayata geçirilen projenin, dış güçlere karşı önemli bir mesaj taşıdığına inandıklarını belirtti. Durbakayım, “Türk girişimcileri el ve güç birliği yaparak her zorluğun altından kalkabileceklerini bir kez daha ispatlamıştır” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşen büyük konut kampanyasına Evora İzmir’in de dahil olduğunu açıklayan Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Sinan Ayoğlu “Yüzde 10 indirime ek olarak yüzde 10 peşinat ile 120 aya kadar 0.98 vade farkı ile satış yapılacak” dedi.

 

 

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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