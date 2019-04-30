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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/BAKÜ
30.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

1.8 milyar dolarlık yatırım yıl sonunda

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
1.8 milyar dolarlık yatırım yıl sonunda

SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, BP ile Türkiye’de yeni bir petrokimya yatırımı için işbirliği yaptıklarını ifade ederek, 1.8 milyar dolarlık yatırımın temelinin yıl sonu ya da gelecek yılın başında atılacağını söyledi.

Aliyev, SOCAR’ın daveti ile gittiğimiz Bakü’de BP ile SOCAR’ın yapacağı yeni petrokimya yatırımı hakkında bilgi verdi. Aliyev, Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR olarak 2008 yılında Petkim’i özelleştirme yoluyla 2.04 milyar dolara satın aldıklarını hatırlatarak, “Türkiye yatırımlarına devam ediyoruz. BP şirketiyle yaklaşık 1.8 milyar dolarlık yatırımla yapacağımız yeni tesisin temelini bu yılsonu, önümüzdeki yılbaşı gibi atmayı planlıyoruz. Bu yatırım da diğer projelerimiz gibi çok önemli. Çünkü faaliyete başladığında Türkiye’nin şu anki 1 milyon tonluk saf tereftalik asit (PTA) ithalatını sıfırlayacak. Aynı zamanda pareksilen (PX) ürünlerinde ithal ettiğimiz 800 bin tonluk ürün, Türkiye’de üretilmeye başlayacak. Bu tesisi STAR Rafinerisi ve Petkim’den tedarik edilecek ham maddelerin entegre bir şekilde kullanımına izin verecek bir tasarımla hayata geçireceğiz” dedi.

1.5 MİLYAR METREKÜP GAZ

Yatırım kararı alınması durumunda yeni tesisi 2023’te devreye almayı hedeflediklerini kaydeden Aliyev, “Yeni tesisin SOCAR’ın diğer tesislerinden elde edilen ham madde ve altyapı kaynaklarına çok yakın konumlanacak olması, rekabet bakımından büyük avantaj sağlayacak. Türkiye’nin Ege Denizi kıyısından dünya pazarlarına açılan kapısı olan Aliağa’da inşa edilmiş büyük rafineri ve petrokimya tesisleriyle iki ülke olan Türkiye ve Azerbaycan’ın ekonomilerine katkı sağlamaya ve Türkiye’nin enerji sektörü gibi dinamik bir sektörde de global oyuncular arasında güçlü bir konuma gelmesi için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” bilgisini verdi. Saf tereftalik asit (PTA) pareksilenden (PX) üretilen ürünlerden bir tanesi. PTA gıda ve içecek kapları, ambalajlama malzemeleri, kumaş, film gibi ürünlerin hammaddesini oluşturuyor.

Aliyev, TANAP yoluyla Türkiye’ye 1 Nisan itibarıyla yaklaşık 1.5 milyar metreküp gaz taşındığını ifade ederek, 15 Nisan itibarıyla da boru hattının ikinci fazında da son aşamaya gelinerek, test amaçlı gaz verilmeye başlandığını söyledi. TANAP’ın Güney Gaz Koridoru Projesi’nin bin 850 kilometrelik en büyük bölümü olduğunu kaydeden Aliyev, projede ilk etapta yıllık 16 milyar metreküp gaz taşınacağını ve bunun 6 milyar metreküpünün Türkiye’de kalırken 10 milyar metreküpünün ise Avrupa’ya ulaşacağını ifade etti. Aliyev, gaz taşıma kapasitesi ek yatırımlarla önce 24 milyar metreküpe ardından 31 milyar metreküpe çıkarılabileceklerini belirtti. Türkiye’de büyük bir akaryakıt dağıtım ağı kurma noktasında çalışmaları olduğunu ancak acele etmeyeceklerini kaydeden Aliyev, “Türkiye’de yeni havalimanındaki 9 akaryakıt istasyonumuz faaliyete başladı. Türkiye’de büyük bir dağıtım ağı kurmak şu anda önceliklerimiz arasında daha alt sıralarda. Tüm fırsatları elbette değerlendiriyoruz ama bu konuda acele etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Artış trendindeki petrol fiyatlarını değerlendiren Aliyev, “2019 bütçemizde petrol fiyatını 60 dolar olarak belirledik. Yıl boyunca fiyatların dalgalı bir seyir izlemesini ve yıl sonuna doğru hafif yükselmesini bekliyoruz. Petrol fiyatlarının artması, bizim karlılığımızı pozitif etkiliyor. Bununla birlikte entegre bir global petrol ve gaz oyuncusu olarak daha kötü senaryolar için ve aşağı yönlü riskler için de hazır olduğumuzu söyleyebilirim” değerlendirmesinde bulundu.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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