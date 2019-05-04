1.8 metrelik betonu delecek bomba!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercih ediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri1.8 metrelik betonu delecek bomba!
GeriEkonomi 1.8 metrelik betonu delecek bomba!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
04.05.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

1.8 metrelik betonu delecek bomba!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş "SERT-82, 1 metrelik betonu; SARB-83, 1,8 metrelik betonu delebilecek" dedi.

Türk savunma sanayisi tarafından yeni geliştirilen delici bombaların hem yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine katılması hem de sektörün ihracatına katkıda bulunması hedefleniyor.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) ürün ve kabiliyetlerini sergiledi. 

TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda mevcut mühimmatlarını, bunların geliştirmelerini ve yeni ürünlerini tanıttıklarını söyledi. 

Fuarda, lansmanını yaptıkları ve seri üretime geçmeye hazır ürünlerinin, devam eden projelerin aşamalarının anlatıldığı örneklerin yer aldığını anlatan Okumuş, ürün portföylerinde yer alan alt bileşenleri, sistem projelerini sektörün incelemesine sunduklarını paylaştı. Okumuş, IDEF'19'un oldukça yoğun geçtiğini ve gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti. 

1.8 metrelik betonu delecek bomba


IDEF'19'da, Mk-82, Mk-83 gibi uçaktan atılan mühimmatlarla eşdeğer geometride; kanatlı güdüm kiti, hassas güdüm kitiyle kullanılacak SERT-82 ve SARB-83'ü ilk kez tanıttıklarına işaret eden Okumuş, söz konusu mühimmatlara ilişkin şu bilgileri verdi: 

"Bunların temel özelliği delici, sert hedefler için kullanılacak olmaları. Mağaralar, uçak pistleri, hangarlar, sığınaklar, barajlar gibi öncelikli hedeflere yönelik geliştirildi. 

SERT-82, 1 metrelik betonu delebilecek. Betonu deldikten sonra içindekileri de imha etme özelliğine sahip olacak. SARB-83 de 1,8 metrelik betonu delip içindekileri imha edecek. Bunlar farklı harp başlığı özelliği ile termobarik patlayıcılarla kullanılabilecek yeni nesil mühimmatlar. Kuvvetlerimize, kuvvet komutanlarımıza da anlattık, kendilerinin de beklediği ürünlerdi. Kısa zamanda seri üretimle envantere gireceğini umuyoruz. Zaten bu çalışmalar belli talep sonucu ortaya çıkıyor. TÜBİTAK SAGE olarak savunma sanayisinin en büyük tasarım ofisiyiz, Ar-Ge merkeziyiz. Biz geliştiriyoruz, seri üretimi de bu konudaki profesyonel firmalarımıza devrediyoruz. Seri üretimi tamamladıktan sonra TSK envanterine alınabilir, ihracat potansiyeli olan ürünler bunlar. Türk savunma sanayisinde ihracat konusunda son yıllardaki ivmemizi artıracaklarını düşünüyoruz." 
1.8 metrelik betonu delecek bomba


SERT-82 ve SARB-83, yer altı ve üstündeki hedeflere karşı kullanılmak üzere beton delici mühimmat olarak tasarlandı. Harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83, ön delici tasarımında kullanılan önceden şekillendirilmiş parçacıklarla ikincil hedeflere karşı yüksek etkinlik gösterecek.

Mühimmatlardan SERT-82, 241; SARB-83, 415 kilogram ağırlığa sahip bulunuyor. 
1.8 metrelik betonu delecek bomba


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Stor perdede KDV yüzde 8'e indirildi

Çukurca ekonomisi turizm tesisiyle canlanacak

Bakan Pakdemirli'nin mutlu günü

Enflasyonda hedeflerimizi tutturacağız