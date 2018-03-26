1.6 milyon imza iki cilt kitap

ŞEKER fabrikalarının özelleştiril-mesine ilişkin ihalede geri sayım başladı. Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma ya da hükümet tarafından iptal olmaz ise Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş.’ye ait 14 şeker fabrikasından Bor, Çorum, Kırşehir ve Yozgat fabrikalarının ihalesi 3 Nisan’da; Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu ve Turhal fabrikaları için 11 Nisan’da; Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş fabrikaları için 18 Nisan’da ihale yapılacak.

Bu arada Şeker-İş Sendikası, “Fabrikalar satılmasın” kampanyasında topladığı 1.6 milyon imza ile iki ciltlik ‘milli mutabakat’ tutanağını bugün Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’a teslim edecek. Atalay da imzalar ile tutanakları Başbakan Binali Yıldırım’a sunacak. Türkiye genelinden AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti temsilcileri, muhtarlar, dernek, vakıf, sivil toplum örgütleri, işçi, memur, çiftçi, emekli gibi çok sayıda vatandaşın fabrikaların neden özelleştirilmemesi gerektiğine ilişkin görüşlerinin yer aldığı iki ciltlik tutanakta “Göçün ve terörün önlenmesinde, gıda güvenliğinde” şekerin önemine dikkat çekildi.

Tutanakla verilmek istenen mesaj ise şöyle özetlendi:

“Bu imza altına alınan görüşler şeker gibi stratejik sektörlerin özelleştirilmesi sürecinde geleceğin inşa edilmesinde geçmişten ders alan ve Türkiye’nin milli çıkarlarıyla örtüşecek aklı selim ve çok yönlü anlayışla hareket edilmesinin, kendi ülkesinde pazar haline gelinmemesi adına sorumluluk ve zorunluluğun gereği olduğu mesajını vermektedir.”

NİŞASTA BAZLI ŞEKER

AK Parti Susurluk İlçe Başkanı Şükrü Gür, tutanağa nişasta bazlı şekerin (NBŞ) dünyanın diğer ülkelerinde ilaç sanayinde kullanıldığını belirterek, Türkiye’de sağlığa daha çok para harcanmasının, yeni evlenen çiftlerin çocuk sahibi olamamasının nedeninin NBŞ olduğunu yazdı. MHP Susurluk Belediye Başkanı Ali Gürsoy’un “Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi tatlandırıcı ithalatını daha da artıracaktır. Amerikalı, Avrupalının yasakladığı tatlandırıcıları Türk evlatlarına daha fazla reva görmeyin” sözleri dikkat çekti. CHP özelleştirme ilanından itibaren Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Başkanlığında oluşturduğu komisyonla fabrikaların bulunduğu illere ziyaretler yaparken, geçen hafta CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi Kastamonu fabrikası için ortak yürüyüş düzenledi. Önceki gün de Mustafa Kemal Atatürk’ün kurdurduğu ilk şeker fabrikası olan Kırklareli Alpullu için bölge il ve ilçelerinden katılımla 5 bin kişilik bir yürüyüş yaptı.

AK PARTİLİ VEKİLLER DE UYARDI

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, önceki gün

yaptığı bir konuşmada özelleştirilmesi düşünülen şeker fabrikalarının, çiftçi kuruluşlarınca işletilecek modele dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Konuk, “Mevcut şekliyle özelleştirilecek olursa inşaat firmalarının, bu üretimin hem üretim aşamasındaki bilgi yoğunluğuna vakıf olmayan hem de üreticinin içinde olmayan yapıyla özelleştirilmesi durumunda, bu özelleştirmenin sonucunun kaos olacağını düşünüyorum” dedi. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu da geçen hafta BBC’ye yaptığı açıklamada, “Sadece şeker fabrikalarının değil, gıda sektörünün özelleştirilmesini doğru bulmuyorum. Buralar illa özelleştirilecekse, işletmeleri özelleştirilebilir ve devletin malı olmaya devam eder”

demişti.