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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
21.12.2018 - 09:33, Son Güncelleme:

1,5 yıl önce başlamıştı... Sonunda kabul edildi

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1,5 yıl önce başlamıştı... Sonunda kabul edildi

Sadece Ardahan’ın Posof ilçesinde yetiştiği bilinen ve son yıllarda üretim sahası giderek azalan, içi de dışı gibi kırmızı olan elmanın tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru kabul edildi.

Posof Belediyesi ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanlığı tarafından yaklaşık 1,5 yıl önce başlatılan ve sadece Ardahan’ın Posof ilçesinde yetişen içi de dışı gibi kırmızı olan elma için başlatılan tescil çalışmaları sonuçlandı.

ATSO Toplantı Salonunda tescil çalışmalarının olumlu sonuçlanması dolayısıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katılan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan’ın çiçek balından sonra ikinci ürününün tescillenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

1,5 yıl önce başlamıştı... Sonunda kabul edildi

Vali Bilmez yaptığı konuşmada süreci sabırsızlıkla beklediklerini, bugün içi ve dışı kırmızı elma için yapılan başvurunun kabul edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Şu an bu meyveyi veren 200 civarında ağacımız mevcut. Ama nesli tükenmekte olan bu elmanın ağacını arttırmak adına, Posof Belediyesi ve Kaymakamlık örnek bahçeler kurdular. İnşallah sayı daha da artacaktır. Aynı zamanda tescil belgesinin alınması ile de ürünümüzü korumuş olacağız. Bugün belirli mağazalar yerel ürün satmak zorunda. Bu nedenle tescilini yaptığımız ürünlerimizin talebi ve önemi artacaktır. Sanayileşen dünyada yerel ürünlerin ve değerlerin korunması bu dönem arzulanan bir husus. İnşallah bu tescilli ürün sayımızı hem arttıracağız, hem de reklamını ve tanıtımını yapacağız" dedi.

1,5 yıl önce başlamıştı... Sonunda kabul edildi

Bilmez, ayrıca Ardahan çiçek balının da tescilli olduğunun bilinmesini istediklerini belirtti. ATSO Başkan Çetin Demirci ise "Posof elmasının coğrafi işareti çok önemli bir girişimdi. Markalaşma konusu günümüzde çok önemli bir hale geldi ve bizler de tüm bu değerlerimize sahip çıkmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Ardahan’ın yanı sıra çevre illerden de sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda tescil sürecinin geldiği noktayı ATSO Başkanı Çetin Demirci, Posof Kaymakamı Enver Yılmaz ile Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar anlattı.

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