1.4 milyon hanelik su tasarrufu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
21.03.2018 - 21:36, Son Güncelleme:

1.4 milyon hanelik su tasarrufu

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1.4 milyon hanelik su tasarrufu

ARÇELİK AŞ, üretim süreçlerinde ve ürünlerinde doğal su kaynaklarının korunmasına öncelik verdiğini belirterek son 6 yılda işletmelerindeki su verimliği çalışmalarıyla 1 milyon 400 bin hanenin günlük tüketimine eş değer su tasarrufu sağladığını duyurdu.

22 Mart Dünya Su Günü’nde konuşan Arçelik AŞ CEO’su Hakan Bulgurlu, “Gezegenimizin geleceği için suyun her damlası değerli. Bugün 2.1 milyar insanın evlerinde güvenli içme suyuna erişimleri yok. Biz küresel bir şirket olmanın sorumluluğuyla sürdürülebilirliği değer zincirimizin her halkasına entegre ediyor, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde çevre dostu ürünlerin yaygınlaştırılmasını sağlıyoruz” dedi.

YÜZDE 36 AZALTTI

Arçelik AŞ, 22 Mart Dünya Su Günü’nde “doğal kaynaklarımızı koruyalım” mesajını verdi.  Şirket, yaptığı açıklamada “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonu çerçevesinde tüm ürün ve üretim süreçlerinde sürdürülebilir iş modelleri uyguladığını belirterek “Arçelik AŞ, 2011-2017 yılları arasında yurt içi işletmelerinde gerçekleştirdiği su verimliliği çalışmalarıyla 1 milyon120 bin m3 su tasarrufu sağladı. 1.4 milyon hanenin günlük su tüketimine eşdeğer suyu tasarruf etti” dedi.

Açıklamaya göre şirket, sürdürülebilirlik hedeflerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu hale getirdi. Su kaynaklarının korunması kapsamında bu hedeflerden 6’ncısı olan “Temiz Su ve Sıhhi Koşullar” ile 12’incisi olan “Sorumlu Tüketim ve Üretim” başlığına katkı sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Son 5 yılda işletmelerinde ürün başına su çekimini yüzde 36 oranında azalttı.

150 MİLYON M3 TASARRUF

Arçelik AŞ CEO’su Hakan Bulgurlu, “Gezegenimizin geleceği için suyun her damlası değerli. Bugün 2.1 milyar insanın evlerinde güvenli içme suyuna erişimleri yok. Biz küresel bir şirket olmanın sorumluluğuyla sürdürülebilirliği değer zincirimizin her halkasına entegre ediyor, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde çevre dostu ürünlerin yaygınlaştırılmasını sağlıyoruz. Sadece Türkiye’de tüm hanelerdeki çamaşır ve bulaşık makineleri en verimli ürünlerimiz ile değiştirildiğinde yaklaşık 150 milyon m3 su tasarruf edilecek. Buna ek olarak elde bulaşık yıkama yerine en verimli ürünlerimizin kullanılmasıyla tasarruf miktarı yılda 500 milyon metreküpe ulaşıyor. Bir başka bir deyişle 1.5 milyondan fazla hanenin yıllık tüketimine eş değer suyu tasarruf etmek mümkün oluyor. Günlük hayatlarımızda alacağımız basit önlemlerle fark yaratabiliriz” dedi.

6.4 TRİLYON DOLAR YATIRIM

Arçelik AŞ’nin su verimliliği konusundaki başarılarına dikkat çeken Bulgurlu şöyle konuştu: “21’inci yüzyılda yaşadığımız su sorununun kökeninde çevreye verilen zarar ve yine bunun bir sonucu olan küresel ısınma yatıyor. Biz su kıtlığıyla mücadele konusunda da dünyada lider şirketler arasında yer alıyoruz. 2017 yılında, dünyanın en önemli ve en yaygın çevre girişimlerinden biri olan Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) hem iklim hem de su programında A Listesi’ne girerek, dünyada bu başarıyı elde eden 25 şirket arasına girdik. CDP’nin 2017 Raporuna göre su sorunuyla mücadele için 91 ülkeden şirketler, 1.000 fazla projeyle 23.4 milyar dolar yatırım sözü verdi. Ancak BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşabilmek için hükümetlerin ve şirketlerin 6.4 trilyon dolar yatırım yapması gerekiyor. Biz de Arçelik A.Ş. olarak bu bilinçle ekosistemin korunması için hem Türkiye’de hem de dünyada yatırım yapmaya ve örnek şirket olmaya devam edeceğiz.”

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