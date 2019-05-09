1.4 milyarlık yenilik

KOÇ Holding ile İtalyan Fiat’ın Türkiye’de ortak şirketi Tofaş, Avrupa’ya Tipo ismiyle ihraç ettikleri başarılı Fiat Egea model ailesini 2024 yılına taşıyacak yeni bir yatırım için düğmeye bastı. Tofaş’ın 1 milyar dolarlık yatırımla 2015 yılı sonunda hayata geçirdiği ve ürün geliştirme sürecinde önemli sorumluluklar üstlendiği Egea model ailesi için 225 milyon dolar tutarında yenileme yatırımı gerçekleştirilecek. Bu yatırımla birlikte yeni nesil Egea Ailesi’nin üretimi 2020 yılı son çeyreğinde başlayacak. Tofaş’tan yapılan açıklamada daha önce 2023 olarak bildirilen Egea’nın üretim süresinin 2024 yılı sonuna kadar uzatıldığı, 2015-2023 için öngörülen 1 milyon 300 bin adetlik üretimin, 150 bin adet artırılarak 2015-2024 için 1 milyon 450 bin adede revize edildiği belirtildi. Yani Egea Ailesi’nin hem ömrü 1 yıl uzadı hem de üretim adedi artırıldı.

3 YILDA 500 BİN

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Ürün özellikleri ve fiyat fayda dengesiyle ezberbozan bir model olan Egea, ülkemizin son 3 yıldır en çok tercih edilen otomobili. 2016 yılında AutoBest “Avrupa’da Yılın Otomobili” ödülünün sahibi olan Egea aynı zamanda, EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) Bölgesi’nde de pazar başarısını sürdürüyor. Yarattığı ihracat hacmi ile ülke ekonomimize katma değer sağlayan Egea/ Tipo model ailesi, üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde 500 bin adetten fazla üretim rakamına ulaştı” açıklamasında bulundu.

HEDEF 1.5 MİLYON

Yeni yatırımla birlikte 2015–2024 yılları arasında toplam Egea üretiminin 1 milyon 450 bin adede ulaşmasının hedeflendiğini belirten Eroldu şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl Tofaş’ın kuruluşunun 50. yıldönümüydü. Biz en az bir 50 yıl daha Türkiye’nin önde gelen ve küresel arenada rekabetçiliğini koruyan şirketi olmaya devam etmek niyetindeyiz. Müşterilerimizin ihtiyacını takip ederek, ürün, hizmet ve teknolojimizde rekabetçiliğimizi sürdürecek yeniliklere yatırım yapmaya ve yaptığımız yatırımlarla, Türkiye otomotiv sanayisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Tofaş’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada ise bugüne kadar 530 bin adet Egea üretildiği belirtildi. Mevcut Egea modelinin 2020 son çeyreğe kadar yaklaşık 700 bin adet üretilmesi, yeni nesil modelin ise 2024 yılı sonuna kadar 750 bin adet üretilmesi öngörülüyor. Bu üretimin ise yüzde 70’inin yani 525 bin adedinin ise ihraç edilmesi planlanıyor.

ÜST ÜSTE 4’ÜNCÜ LİDERLİĞE KOŞUYOR

- 2015 yılı son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulan Fiat Egea, son 3 yıldır Türkiye’nin en çok satan otomobil modeli olarak dikkat çekiyor. 2016 yılında 34 bin 755 adetlik satışla ilk kez zirveye yarlaşan Egea, 2017 yılında 42 bin 990 adetlik satışla yerini korurken, 2018 yılında 36 bin 649 adetle 3. kez yılın en çok satan otomobili oldu. Fiat Egea, 2019 yılının ilk 4 ayında da 14 bin 189 adetlik satışla açık ara liderliğini sürdürüyor.