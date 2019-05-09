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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
09.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

1.4 milyarlık yenilik

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1.4 milyarlık yenilik

Tofaş tarafından 1 milyar dolar yatırımla 2015 yılı sonundan, itibaren Bursa’da üretilen ve dünyaya Tipo ismiyle ihraç edilen Egea ailesi, 225 milyon dolar (1.4 milyar TL) yatırımla yenileniyor. Yeni nesil Egea’nın 2020 son çeyreğinde üretimine başlanması ve yüzde 70’ini ihraç edilmesi hedefleniyor.

KOÇ Holding ile İtalyan Fiat’ın Türkiye’de ortak şirketi Tofaş, Avrupa’ya Tipo ismiyle ihraç ettikleri başarılı Fiat Egea model ailesini 2024 yılına taşıyacak yeni bir yatırım için düğmeye bastı. Tofaş’ın 1 milyar dolarlık yatırımla 2015 yılı sonunda hayata geçirdiği ve ürün geliştirme sürecinde önemli sorumluluklar üstlendiği Egea model ailesi için 225 milyon dolar tutarında yenileme yatırımı gerçekleştirilecek. Bu yatırımla birlikte yeni nesil Egea Ailesi’nin üretimi 2020 yılı son çeyreğinde başlayacak. Tofaş’tan yapılan açıklamada daha önce 2023 olarak bildirilen Egea’nın üretim süresinin 2024 yılı sonuna kadar uzatıldığı, 2015-2023 için öngörülen 1 milyon 300 bin adetlik üretimin, 150 bin adet artırılarak 2015-2024 için 1 milyon 450 bin adede revize edildiği belirtildi. Yani Egea Ailesi’nin hem ömrü 1 yıl uzadı hem de üretim adedi artırıldı.

3 YILDA 500 BİN

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Ürün özellikleri ve fiyat fayda dengesiyle ezberbozan bir model olan Egea, ülkemizin son 3 yıldır en çok tercih edilen otomobili. 2016 yılında AutoBest “Avrupa’da Yılın Otomobili” ödülünün sahibi olan Egea aynı zamanda, EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) Bölgesi’nde de pazar başarısını sürdürüyor. Yarattığı ihracat hacmi ile ülke ekonomimize katma değer sağlayan Egea/ Tipo model ailesi, üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde 500 bin adetten fazla üretim rakamına ulaştı” açıklamasında bulundu.

HEDEF 1.5 MİLYON

Yeni yatırımla birlikte 2015–2024 yılları arasında toplam Egea üretiminin 1 milyon 450 bin adede ulaşmasının hedeflendiğini belirten Eroldu şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl Tofaş’ın kuruluşunun 50. yıldönümüydü. Biz en az bir 50 yıl daha Türkiye’nin önde gelen ve küresel arenada rekabetçiliğini koruyan şirketi olmaya devam etmek niyetindeyiz. Müşterilerimizin ihtiyacını takip ederek, ürün, hizmet ve teknolojimizde rekabetçiliğimizi sürdürecek yeniliklere yatırım yapmaya ve yaptığımız yatırımlarla, Türkiye otomotiv sanayisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Tofaş’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada ise bugüne kadar 530 bin adet Egea üretildiği belirtildi. Mevcut Egea modelinin 2020 son çeyreğe kadar yaklaşık 700 bin adet üretilmesi, yeni nesil modelin ise 2024 yılı sonuna kadar 750 bin adet üretilmesi öngörülüyor. Bu üretimin ise yüzde 70’inin yani 525 bin adedinin ise ihraç edilmesi planlanıyor.

 

ÜST ÜSTE 4’ÜNCÜ LİDERLİĞE KOŞUYOR

- 2015 yılı son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulan Fiat Egea, son 3 yıldır Türkiye’nin en çok satan otomobil modeli olarak dikkat çekiyor. 2016 yılında 34 bin 755 adetlik satışla ilk kez zirveye yarlaşan Egea, 2017 yılında 42 bin 990 adetlik satışla yerini korurken, 2018 yılında 36 bin 649 adetle 3. kez yılın en çok satan otomobili oldu. Fiat Egea, 2019 yılının ilk 4 ayında da 14 bin 189 adetlik satışla açık ara liderliğini sürdürüyor.

 

 

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