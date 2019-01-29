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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
29.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

1.4 milyar dolarlık Asya katkısı

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1.4 milyar dolarlık Asya katkısı

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Politika ve Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joachim von Amsberg, Türkiye'nin dahil olduğu projelere 1.4 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirterek, "Bu yıl Türkiye’nin de arasında bulunduğu bölgeye 4 milyar dolar, 2020 için 5 milyar dolar ayırdık. Önümüzdeki yıllarda yatırım miktarını yılda 10 milyar dolara çıkarabiliriz. Bunun yüzde 15-20'si Türkiye'ye akar. Bu rakam olasılıklar dahilinde" dedi.

AIIB'in Türkiye faaliyetlerini paylaştığı toplantıda Amsberg, Türkiye'nin, AIIB’nin üçüncü büyük yatırım pazarı olduğunu belirterek, 2018’de Türkiye’nin "Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi" ve olan "TSKB Sürdürülebilir Enerji ve Altyapı Kredisi"nin de özellikle yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri için uzun vadeli finansmanı desteklediklerini kaydetti. Ayrıca TANAP projesinin Türkiye kısmı için Azerbaycan’da 600 milyon dolarlık katkı yaptıklarını söyleyerek üç projenin toplamının 1.4 milyar dolar olduğunu vurguladı. Türkiye’deki finans sektörüyle ortaklığın bir başka örneğinin de AIIB’nin halihazırda Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) Altyapı Kredisi'ne 100 milyon dolar kadar bir yatırımı değerlendirmesi olduğunu dile getiren Amsberg, “Türkiye’ne çok fırsat görüyorum. Büyüyen bir ülke ve altyapı yatırımlarına çok ihtiyaç var. Türkiye doğru çerçeveyi de kurdu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Amsberg, AIIB'in 57 ülkenin bir araya gelmesiyle kurulduğunu ve kuruluşlarının 3. yılını tamamladıklarını anımsatarak, toplam sermayelerinin 100 milyar dolar olduğunu anlattı. Amsberg, öncelikli alanlarının sürdürülebilir altyapı, sürdürülebilir ulaştırma ve sürdürülebilir kentler olduğunu vurgulayarak, şu ana kadar toplamda 7.5 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını dile getirdi.

325 MİLYAR DOLAR İHTİYAÇ

AIIB tarafından hazırlanan Asya Altyapı Finansmanı Raporu’nda ise Türkiye’nin son 15 yılda yeni demiryolları, karayolları, tüneller, köprüler ve havaalanları inşa etmek için yaklaşık 100 milyar dolar harcadığı ve gelecek 5 yılda ek olarak 325 milyar dolar harcamayı planladığı vurgulandı.

 

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