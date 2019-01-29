1.4 milyar dolarlık Asya katkısı
Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Politika ve Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joachim von Amsberg, Türkiye'nin dahil olduğu projelere 1.4 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirterek, "Bu yıl Türkiye’nin de arasında bulunduğu bölgeye 4 milyar dolar, 2020 için 5 milyar dolar ayırdık. Önümüzdeki yıllarda yatırım miktarını yılda 10 milyar dolara çıkarabiliriz. Bunun yüzde 15-20'si Türkiye'ye akar. Bu rakam olasılıklar dahilinde" dedi.
AIIB'in Türkiye faaliyetlerini paylaştığı toplantıda Amsberg, Türkiye'nin, AIIB’nin üçüncü büyük yatırım pazarı olduğunu belirterek, 2018’de Türkiye’nin "Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi" ve olan "TSKB Sürdürülebilir Enerji ve Altyapı Kredisi"nin de özellikle yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri için uzun vadeli finansmanı desteklediklerini kaydetti. Ayrıca TANAP projesinin Türkiye kısmı için Azerbaycan’da 600 milyon dolarlık katkı yaptıklarını söyleyerek üç projenin toplamının 1.4 milyar dolar olduğunu vurguladı. Türkiye’deki finans sektörüyle ortaklığın bir başka örneğinin de AIIB’nin halihazırda Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) Altyapı Kredisi'ne 100 milyon dolar kadar bir yatırımı değerlendirmesi olduğunu dile getiren Amsberg, “Türkiye’ne çok fırsat görüyorum. Büyüyen bir ülke ve altyapı yatırımlarına çok ihtiyaç var. Türkiye doğru çerçeveyi de kurdu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Amsberg, AIIB'in 57 ülkenin bir araya gelmesiyle kurulduğunu ve kuruluşlarının 3. yılını tamamladıklarını anımsatarak, toplam sermayelerinin 100 milyar dolar olduğunu anlattı. Amsberg, öncelikli alanlarının sürdürülebilir altyapı, sürdürülebilir ulaştırma ve sürdürülebilir kentler olduğunu vurgulayarak, şu ana kadar toplamda 7.5 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını dile getirdi.
325 MİLYAR DOLAR İHTİYAÇ
AIIB tarafından hazırlanan Asya Altyapı Finansmanı Raporu’nda ise Türkiye’nin son 15 yılda yeni demiryolları, karayolları, tüneller, köprüler ve havaalanları inşa etmek için yaklaşık 100 milyar dolar harcadığı ve gelecek 5 yılda ek olarak 325 milyar dolar harcamayı planladığı vurgulandı.
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