1.3 milyarlık yatırım hedefi

SPK standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre; Torunlar GYO 2017 yılını 6.4 milyar TL net aktif değer ve 10.3 milyar TL portföy büyüklüğü ile kapattı. Torunlar GYO, vergi, amortisman ve faiz öncesi kârını da bir önceki yıla oranla yüzde 36 artış ile 491 milyon TL olarak açıkladı. Torunlar GYO, 2017 yılında satış gelirlerini yüzde 17 oranında arttırdı ve 780 milyon TL satış geliri elde etti. Torunlar GYO’nun satış gelirlerinin yüzde 37’si konuttan, yüzde 53’ü ise AVM ve ofis kira gelirlerinden kaynaklandı. Şirketin düzenli gelir kaynağı olan AVM ve ofis kira gelirlerinde, 2016 yılına oranla yüzde 17 artış kaydedildi. Kiralanabilir alan büyüklüğünü 562 bin metrekareye yükselten Torunlar GYO’nun, portföyünde yer alan AVM’leri 2017 yılında 55 milyon kişi ziyaret etti. Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun; “Başta 5. Levent, Mall of Antalya, Torun Center, Mall of İstanbul Otel ve Residence olmak üzere portföyümüzdeki projelerimiz için toplam 718 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirdik. İnşası devam eden ve planlanan projelerimiz için önümüzdeki 5 yıl için 1.3 milyar TL yatırım yapmayı hedefliyoruz” dedi.