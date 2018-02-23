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1.3 milyar dolarlık Kylie kaybı

Hürriyet Haber
23.02.2018 - 10:24 | Son Güncelleme:

ABD'li reality show yıldızı Kylie Jenner’ın mesajlaşma uygulaması Snapchat’i artık kullanmadığını açıklamasının ardından, sosyal medya şirketinin hisse senetleri 1.3 milyar dolarlık kayba uğradı.

Geçen ay ilk çocuğu Stormi’yi kucağını alan 21 yaşındaki televizyon yıldızı Kylie Jenner, dün Twitter hesabından, artık mesajlaşma uygulaması Snapchati kullanmadığını,“Yani artık kimse Snapchat'i açmıyor mu, sadece ben mi böyle yapıyorum? Bu çok üzücü" ifadelerini kullanarak duyurmuştu.

Daha sonra ise söylemini yumuşatmak için "Seni hala seviyorum Snap... benim ilk aşkım" yazılı yeni bir tweet attı, ama Snapchat’in düşüşünü engelleyemedi.

Jenner’ın 24,5 milyon takipçisiyle paylaştığı tweet’lerin ardından Wall Street’te panik dolu bekleyiş başladı ve şirketin hisse senedi fiyatları New York borsasında hızla düşüş gösterdi.

Jenner’ın paylaşımın ardından, Snapchat’in hisseleri yaklaşık yüzde 8’lik bir düşüş gösterdi ve gün sonunda Wall Street’te yüzde 6’lık düşüş ile kapandı.

Snapchat bugün hisse senetlerinin listelendiği 17 dolar fiyatına geri döndü.

1.3 milyar dolarlık Kylie kaybı

Jenner’ın sosyal medyadaki siteminin şirketin hisse senetlerini toplam 1.3 milyar dolar kayba uğrattığı bildirildi.

Facebook'un sahip olduğu Instagram ile yoğun bir rekabetle karşı karşıya bulunan Snapchat’a karşı Jenner’ın atağı, yatırımcıların zaten endişeli olduğu bir zamanda geldiği ifade edildi.

Snapchat’in CEO’su Evan Spiegel, kasım ayında sosyal medya uygulamasının yeni tasarımıyla ilgiili şikayetleri geri çevirmiş ve bu ayın başlarında kullanıcıların uygulamanın yeni dizaynına alışması için zamana ihtiyaç duyduğunu ifade etmişti.

Etiketler: Kylie Jenner twitter
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