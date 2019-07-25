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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
25.07.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

1.2 tonluk danayı 17 bin 500 liraya sattılar

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1.2 tonluk danayı 17 bin 500 liraya sattılar

Kurban Bayramına sayılı günler kalırken, İzmir'in Aliağa ilçesinde de ‘Paşa’ isimli 1 ton 200 kiloluk dana 17 bin 500 liraya alıcı buldu.

İzmir Aliağa Belediyesi, bu yıl 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı öncesi Güzelhisar Mahallesi yolu üzerindeki 2 bin 500 metrekarelik kurban satış alanını hizmete sundu. Kurban pazarı, satıcı ve alıcıları bir araya getirdi. 

Kurban pazarında satış yapan esnaflar, fiyatların geçen yıla göre çok fazla değişiklik göstermediğini belirterek, büyükbaş fiyatlarının 7 bin lira ile 17 bin 500 lira arasında, küçükbaş hayvan fiyatlarının ise 800 lira ile 2 bin 500 lira arasında değiştiğini söyledi.

'PAŞA' İSİMLİ DANA 17 BİN 500 LİRAYA ALICI BULDU

Şu an için satışların durgun olduğunu ifade eden esnaflar, satışların önümüzdeki haftalardan itibaren artabileceğini belirtti. Kurban pazarı ise zaman zaman sıkı pazarlıklara da sahne oluyor. Pazarın en gözde hayvanı ise 1 ton 200 kiloluk ‘Paşa’ isimli dana oldu. Alıcıların dikkatini en fazla çeken hayvan olan Paşa için sıkı pazarlık yapıldı. Ağrı’dan getirilen simental cinsi dev dana, yapılan sıkı pazarlık sonucunda 17 bin 500 liraya alıcı buldu.

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