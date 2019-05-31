1.2 milyon evi aydınlatacak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca 1 milyar dolar yatırımla gerçekleştirilecek olan ikinci rüzgâr Yenilebilir Enerji Kaynakları Alanları (YEKA) ihalesi dün yapıldı. 1 milyon 200 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan bin megavat kapasiteli ihale için 9 şirket yarıştı. 250’şer megavatlık olarak Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale olmak üzere 4 bölge için yapılan ihalede, Aydın ve Çanakkale’yi Enerjisa, Muğla ve Balıkesir’i dünyanın en büyük rüzgâr türbini üreticilerinden Alman Enercon aldı.

1) Bin megavatlık Rüzgâr YEKA-2 açık eksiltme ihalesi dün yapıldı. İhalenin komisyon başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan yaptı. 250 megavatlık ihaleye Aydın Bölgesi için Enerjisa Üretim Santralları AŞ, Enercon Rüzgâr Enerji Santralı Kurulum Hizmetleri Şirketi, Eze İnşaat, İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret katıldı. 4 tur süren ihaleyi Enerjisa kilovatsaat başına 4.56 dolar-cent ile en düşük teklifi vererek kazandı.

2) İkinci ihale Muğla bölgesi için yapıldı. 250 megavatlık açık eksiltme ihalesine aynı 4 firma katıldı. 21 tur süren ihalede en düşük teklifi Enercon Rüzgâr kilovatsaat başına 4.0 dolar-cent ile verdi. 1998’den beri Türkiye pazarında faaliyet gösteren Enercon, Türkiye’nin ilk rüzgâr enerji santralı olan Çeşme’de RES ile ülkeye giriş yapmıştı.

3) Üçüncü olarak Balıkesir bölgesi için yapılan açık eksiltme ihalesinde Enercon, Enerjisa, Eze İnşaat, Beyçelik Elewan Yenilenebilir Enerji, Res Anatolia, Çinili Res Enerji olmak üzere 6 firma yarıştı. 20 tur ardından kilovatsaat başına 3.53 dolar-cent ile Enercon Rüzgâr Enerji kazandı.

4) Çanakkale Bölgesi için açık eksiltme ihalesine katılan 6 firma Enercon, Enerjisa, Eze İnşaat, Beyçelik Elewan, İklim Elektrik ve Gem Wind Enerji Sanayi Ticaret oldu. 9. turda kilovatsaat başına 3.67 dolar-cent ile en düşük teklifi veren Enerjisa ihaleyi kazandı.

TÜRKİYE YATIRIM İÇİN ÇOK CAZİP

YEKA yarışmasının bir kere daha Türkiye’nin yatırım için cazip olduğunu gösterdiğini kaydeden Dönmez, “2000’li yılların başı ile güneşte, rüzgârda, jeotermalde, hidroelektrikte yüzde 200’lere yaklaşan hatta yer yer bu oranı da geçen kurulu güç artışlarına imza attık. 2019’un ilk dört ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretimimiz yüzde 62 bandına oturdu. Yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimimiz ise yüzde 48’lerde seyrediyor” dedi. Dönmez, yeni YEKA’lara ilişkin bir soruyu yanıtlarken de “Şu anda güneşle alakalı çalışmalarımız sürüyor. Daha küçük ölçekte doğudan batıya güneş potansiyelinin yüksek olduğu illerde 40’ar 50’şer megavatlık mini YEKA GES’leri planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde takvimi açıklayacağız” dedi.

YÜZDE 65 YERLİLİK ŞARTI

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ihale sonrasında yaptığı açıklamada, komisyonun 22 başvuru dosyasını büyük titizlikle incelediğini belirterek, “Yerli ve yabancı firmaların göstermiş olduğu ilgi Türkiye’nin ekonomik olarak ne kadar güçlü olduğunu ve yatırımcılar için ne kadar büyük bir potansiyel vaat ettiğini bir kez daha göstermiş oldu. Firmalar yüzde 65’e varan yerlilik şartıyla üretilecek rüzgâr türbinleriyle de yenilenebilir enerji teknolojilerinde üretim üssü olma hedefimize önemli bir katkı sağlayacak. Firmalar toplamda 1 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirecek. Vatandaşlarımıza da istihdam imkânı sağlayacak. Yapım süresi dahil santrallerin 49 yıllık lisans süresi ve 15 yıllık alım garantisi olacak. RES’lerin ön lisans süresi 24 ay ve inşaat süresi 36 ay olacak. RES’lerden yıllık asgari 3.5 milyar kWh elektrik üreteceğiz. Bu da 1.2 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor” dedi.