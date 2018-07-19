‘0’ kalorili Rize şekeri
ÇAYKUR, anavatanı Güney Amerika, Arjantin ve Çin olan ve sıfır kalorili şeker elde edilebilen Stevia bitkisinin Rize’de deneme üretimlerini başarıyla tamamladı.
Bölgede çok verimli olarak yetişen bitkinin fidanlarının bir süre sonra üreticilere dağıtılacağını belirten ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Rize ziyareti sırasında incelediği bitkiye, “Rize Şekeri” adını verdiğini söyledi.
Çaykur’un 4 yıl önce Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Bahçesi’nde Arjantin’den getirilen ve kalorisiz şeker elde edilen Stevia bitkisinin deneme üretiminin yapıldığını anlatan İmdat Sütlüoğlu, şöyle konuştu:
“Hasat Çin’den gelen ve bitkinin yetiştirilmesi konusunda uzman olan bir heyetle birlikte yapıldı. Deneme süreci oldukça verimli geçtiği ve bölge artık yeni bir tarım ürününe kavuştu. Mucizevi bitkinin bölge topraklarında son derece verimli bir şekilde yetiştiği gözlendi. Cumhurbaşkanımız son Rize ziyareti sırasında bitkiyi inceledi, ’Rize Şekeri’ adını verdi. Fabrika kurma süreci devam ediyor. Çin’den gelen heyetle çalışmayı sürdürüyoruz.”
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