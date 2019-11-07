0.49 taşıt kredisi hangi bankalardan çekilebilecek? Araç kredilerinde son durum..

Taşıt kredisinde yüzde 0.49-0.69 arası uygulanan finansman oranı kampanyasına üç kamu katılım bankası daha dahil oldu.

1 Ekim 2019 tarihinde otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından bir kampanya başlatılmıştı. Bugünden itibaren Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım’da yine aynı amaçlar doğrultusunda taşıt finansmanı kampanyası başlatıyor. Üç kamu katılım bankası, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile yaptıkları işbirliğiyle yıl sonuna kadar müşterilerine uygun oranlı finansman avantajı sunuyor.

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için uygulanacak oran ve tutarlar aşağıdaki şekilde olacak:

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

Ticari Araçlar: BMC, Fiat, Ford-Otosan, Gaz Grup, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar, Temsa

Kampanya Dönemi:

07.11.2019 – 31.12.2019

Taşıt kredisi faiz oranları, ikinci el ya da sıfır kilometre araç alacak olan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Binek araçlarda 50-120 bin lira, ticari araçlarda ise 72-500 bin lira arasında değişecek olan taşıt kredisi, 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek. Peki, hangi banka ne kadar kredi veriyor? Taşıt kredisinde faiz oranları ne kadar? İşte, bankaların güncel faiz oranları

Yıl sonuna geldiğimiz aylarda otomobil sahibi olmak isteyen veya aracını değiştirmek isteyen vatandaşlar 0.49 oranla verilen kredilerdeki kampanya şartlarını ve bu kredilerin hangi markalar tarafından uygulandığını merak ediyorlar. Peki 0.49 araç kredi kampanyaları hangi markalarda geçerli?

Kamu bankalarında arka arkaya taşıt kredisi faiz oranlarında yapılan indirim sonrası, 0,49 taşıt kredisine yönelik araştırmalar araç sahibi olmayı planlayan vatandaşların gündeminde yer aldı. Sıfır araç kredisinde 0,49 taşıt kredisinin hangi marka araçlar için gerçekli olduğu merak konusu olmaya devam ediyor.

Taşıt kredisi faiz oranları, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinde geçerli olmaktadır. Yerli üretimi desteklemek amacıyla sadece Türkiye'de üretim yapan firmaların araçlarına sağlanan bu imkan, binek araçlar için 50 ila 120 bin lira arasında değişirken, ticari araçlarda ise 72 ila 500 bin lira arasında yer almaktadır.

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için;

Araç Tipi (0 km) Kredi Tutarı Vade (Ay) Faiz Oranı (Aylık) Binek Araçlar 50.000-120.000 18-36 %0,49-%0,69 Ticari Araçlar 72.000-500.000 36-60 %0.49-%0.69

*Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklik gösterebilecektir.

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes, GAZ

Kampanya Dönemi:

01.10.2019 – 31.12.2019

Yüzde 0.49-0.69 faiz aralığında taşıt kredisi kampanyası yapan kamu bankaları iki ticari araç üreticisini de listesine aldı.

Kamu bankalarının taşıt kredisindeki düşük faiz kampanyasına BMC ve Otokar da dahil oldu.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, bugün yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, binek araçlar için 50-120 bin TL arasında 18-36 ay için, ticari araçlarda 72-500 bin TL arasında 30-60 ay için %0,49-0,69 faiz uygulayacak. Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklikler gösterebilecek.



İki firmanın daha katılımıyla anlaşmalı firmalar binek araçlar için Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais, ticari araçlar için Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar ve BMC olarak belirlendi.

Kampanya 1 Ekim 2019 tarihinde başlayacak ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.