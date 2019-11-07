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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
07.11.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

0.49 taşıt kredisi hangi bankalardan çekilebilecek? Araç kredilerinde son durum..

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0.49 taşıt kredisi hangi bankalardan çekilebilecek? Araç kredilerinde son durum..

Yıl sonuna yaklaştığımız bu günlerde araç kredisi ile otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar 0.49 oranlı araç kredilerindeki son durumu ve hangi bankalardan bu oranla kredi çekebileceklerini merak ediyorlar. Gelen son dakika bilgilerine göre 3 banka daha 0.49 oranlı taşıt kredisi imkanı sunacak.. İşte konu hakkında detaylar

Taşıt kredisinde yüzde 0.49-0.69 arası uygulanan finansman oranı kampanyasına üç kamu katılım bankası daha dahil oldu.

1 Ekim 2019 tarihinde otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla  Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından bir kampanya başlatılmıştı. Bugünden itibaren Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım’da yine aynı amaçlar doğrultusunda taşıt finansmanı kampanyası başlatıyor. Üç kamu katılım bankası, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile yaptıkları işbirliğiyle yıl sonuna kadar müşterilerine uygun oranlı finansman avantajı sunuyor.

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için uygulanacak oran ve tutarlar aşağıdaki şekilde olacak:

 

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:
Binek Araçlar: Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota
Ticari Araçlar: BMC, Fiat, Ford-Otosan, Gaz Grup, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar, Temsa

Kampanya Dönemi:
07.11.2019 – 31.12.2019

Taşıt kredisi faiz oranları, ikinci el ya da sıfır kilometre araç alacak olan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Binek araçlarda 50-120 bin lira, ticari araçlarda ise 72-500 bin lira arasında değişecek olan taşıt kredisi, 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek. Peki, hangi banka ne kadar kredi veriyor? Taşıt kredisinde faiz oranları ne kadar? İşte, bankaların güncel faiz oranları

Yıl sonuna geldiğimiz aylarda otomobil sahibi olmak isteyen veya aracını değiştirmek isteyen vatandaşlar 0.49 oranla verilen kredilerdeki kampanya şartlarını ve bu kredilerin hangi markalar tarafından uygulandığını merak ediyorlar. Peki 0.49 araç kredi kampanyaları hangi markalarda geçerli?

Kamu bankalarında arka arkaya taşıt kredisi faiz oranlarında yapılan indirim sonrası, 0,49 taşıt kredisine yönelik araştırmalar araç sahibi olmayı planlayan vatandaşların gündeminde yer aldı. Sıfır araç kredisinde 0,49 taşıt kredisinin hangi marka araçlar için gerçekli olduğu merak konusu olmaya devam ediyor.

Taşıt kredisi faiz oranları, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinde geçerli olmaktadır. Yerli üretimi desteklemek amacıyla sadece Türkiye'de üretim yapan firmaların araçlarına sağlanan bu imkan, binek araçlar için 50 ila 120 bin lira arasında değişirken, ticari araçlarda ise 72 ila 500 bin lira arasında yer almaktadır.

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için;

Araç Tipi (0 km)

Kredi Tutarı

Vade (Ay)

Faiz Oranı (Aylık)

Binek Araçlar

50.000-120.000

18-36

%0,49-%0,69

Ticari Araçlar

72.000-500.000

36-60

%0.49-%0.69

*Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklik gösterebilecektir.

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes, GAZ

Kampanya Dönemi:

01.10.2019 – 31.12.2019

Yüzde 0.49-0.69 faiz aralığında taşıt kredisi kampanyası yapan kamu bankaları iki ticari araç üreticisini de listesine aldı.

Kamu bankalarının taşıt kredisindeki düşük faiz kampanyasına BMC ve Otokar da dahil oldu.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, bugün yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.  

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, binek araçlar için 50-120 bin TL arasında 18-36 ay için, ticari araçlarda 72-500 bin TL arasında 30-60 ay için %0,49-0,69 faiz uygulayacak. Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklikler gösterebilecek.

İki firmanın daha katılımıyla anlaşmalı firmalar binek araçlar için Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais, ticari araçlar için Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar ve BMC olarak belirlendi.

Kampanya 1 Ekim 2019 tarihinde başlayacak ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.

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