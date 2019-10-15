0,49 taşıt kredisi hangi araçlar için geçerli? Sıfır araç kredisi hangi bankada?
Binek be ticari araçlar için geçerli olan taşıt kredisi, 0,49 faiz ile araç satın almak isteyen birçok kişinin dikkatini çekiyor. Binek araçlarda 50-120 bin lira, ticari araçlarda ise 72-500 bin lira arasında değişecek olan taşıt kredisi, 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek. Peki, 0,49 taşıt kredisi hangi araçlar için geçerli?
Taşıt kredisi faiz oranları ve hangi araçlarda geçerli olduğu, sıfır araç satın almak isteyen pek çok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Peki, 0,49 taşıt kredisi hangi araçlar için geçerlidir? İşte, 0,49-0,69 arasında değişen taşıt kredisi hakkında merak edilen bazı bilgiler
Taşıt kredisi faiz oranları, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinde geçerli olmaktadır. Yerli üretimi desteklemek amacıyla sadece Türkiye'de üretim yapan firmaların araçlarına sağlanan bu imkan, binek araçlar için 50 ila 120 bin lira arasında değişirken, ticari araçlarda ise 72 ila 500 bin lira arasında yer almaktadır.
Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için;
Araç Tipi (0 km)
Kredi Tutarı
Vade (Ay)
Faiz Oranı (Aylık)
Binek Araçlar
50.000-120.000
18-36
%0,49-%0,69
Ticari Araçlar
72.000-500.000
36-60
%0.49-%0.69
*Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklik gösterebilecektir.
Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:
Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota
Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes, GAZ
Kampanya Dönemi:
01.10.2019 – 31.12.2019
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