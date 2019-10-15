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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Haber Giriş: 15.10.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

0,49 taşıt kredisi hangi araçlar için geçerli? Sıfır araç kredisi hangi bankada?

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0,49 taşıt kredisi hangi araçlar için geçerli? Sıfır araç kredisi hangi bankada?

Binek be ticari araçlar için geçerli olan taşıt kredisi, 0,49 faiz ile araç satın almak isteyen birçok kişinin dikkatini çekiyor. Binek araçlarda 50-120 bin lira, ticari araçlarda ise 72-500 bin lira arasında değişecek olan taşıt kredisi, 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek. Peki, 0,49 taşıt kredisi hangi araçlar için geçerli?

Taşıt kredisi faiz oranları ve hangi araçlarda geçerli olduğu, sıfır araç satın almak isteyen pek çok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Peki, 0,49 taşıt kredisi hangi araçlar için geçerlidir? İşte, 0,49-0,69 arasında değişen taşıt kredisi hakkında merak edilen bazı bilgiler

Taşıt kredisi faiz oranları, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinde geçerli olmaktadır. Yerli üretimi desteklemek amacıyla sadece Türkiye'de üretim yapan firmaların araçlarına sağlanan bu imkan, binek araçlar için 50 ila 120 bin lira arasında değişirken, ticari araçlarda ise 72 ila 500 bin lira arasında yer almaktadır.

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için;

Araç Tipi (0 km)

Kredi Tutarı

Vade (Ay)

Faiz Oranı (Aylık)

Binek Araçlar

50.000-120.000

18-36

%0,49-%0,69

Ticari Araçlar

72.000-500.000

36-60

%0.49-%0.69

*Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklik gösterebilecektir.

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes, GAZ

Kampanya Dönemi:

01.10.2019 – 31.12.2019

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