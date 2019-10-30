0.49 oranlı araç kredi kampanyaları hangi markalarda geçerli?
Yıl sonuna geldiğimiz aylarda otomobil sahibi olmak isteyen veya aracını değiştirmek isteyen vatandaşlar 0.49 oranla verilen kredilerdeki kampanya şartlarını ve bu kredilerin hangi markalar tarafından uygulandığını merak ediyorlar. Peki 0.49 araç kredi kampanyaları hangi markalarda geçerli?
Binek be ticari araçlar için geçerli olan taşıt kredisi, 0,49 faiz ile araç satın almak isteyen birçok kişinin dikkatini çekiyor. Binek araçlarda 50-120 bin lira, ticari araçlarda ise 72-500 bin lira arasında değişecek olan taşıt kredisi, 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek. Peki, 0,49 taşıt kredisi hangi araçlar için geçerli?
Kamu bankalarında arka arkaya taşıt kredisi faiz oranlarında yapılan indirim sonrası, 0,49 taşıt kredisine yönelik araştırmalar araç sahibi olmayı planlayan vatandaşların gündeminde yer aldı. Sıfır araç kredisinde 0,49 taşıt kredisinin hangi marka araçlar için gerçekli olduğu merak konusu olmaya devam ediyor.
Taşıt kredisi faiz oranları, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinde geçerli olmaktadır. Yerli üretimi desteklemek amacıyla sadece Türkiye'de üretim yapan firmaların araçlarına sağlanan bu imkan, binek araçlar için 50 ila 120 bin lira arasında değişirken, ticari araçlarda ise 72 ila 500 bin lira arasında yer almaktadır.
Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için;
Araç Tipi (0 km)
Kredi Tutarı
Vade (Ay)
Faiz Oranı (Aylık)
Binek Araçlar
50.000-120.000
18-36
%0,49-%0,69
Ticari Araçlar
72.000-500.000
36-60
%0.49-%0.69
*Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklik gösterebilecektir.
Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:
Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota
Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes, GAZ
Kampanya Dönemi:
01.10.2019 – 31.12.2019
Yüzde 0.49-0.69 faiz aralığında taşıt kredisi kampanyası yapan kamu bankaları iki ticari araç üreticisini de listesine aldı.
Kamu bankalarının taşıt kredisindeki düşük faiz kampanyasına BMC ve Otokar da dahil oldu.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, bugün yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.
3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, binek araçlar için 50-120 bin TL arasında 18-36 ay için, ticari araçlarda 72-500 bin TL arasında 30-60 ay için %0,49-0,69 faiz uygulayacak. Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklikler gösterebilecek.
İki firmanın daha katılımıyla anlaşmalı firmalar binek araçlar için Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais, ticari araçlar için Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar ve BMC olarak belirlendi.
Kampanya 1 Ekim 2019 tarihinde başlayacak ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle