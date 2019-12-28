%100 yerli doğuştan elektrikli

Resmi kuruluşu 28 Haziran 2018’de gerçekleşen ve kuruluşundan 18 ay sonra 3 boyutlu ilk modelini ve bir konsept aracını gün ışığına çıkaran TOGG, Türk Otomotiv endüstrisinin kalbi olan Marmara Bölgesi’nde kurulacak fabrikasının temelini 2020 yılında atacak. 2030 yılına kadar ise fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait bir ortak e-platform üzerine 5 farklı model üretecek. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa Gemlik’te kurulacak ve proje bazlı devlet yardımı verilecek. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar olacak.

175 BİN ÜRETİM KAPASİTESİ

Yatırımın süresi başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019’dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi. Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde, yılda 175 bin adet olacak. Üretim tesisinde 300’ü nitelikli toplam 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği ile yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) gerçekleştireceği yatırım için 30 bin otomobillik alım garantisi verildi.

KARİZMATİK TASARIM

ÖN gösterim versiyonu SUV ve konsept Sedan modellerinin dış tasarımında yer alan belirgin ve keskin hatlar otomobillerin sağlam ve güçlü karakterini dışa vururken aynı zamanda önümüzdeki yıllarda genişleyecek ürün gamının dizayn DNA’sını oluşturuyor.

ANADOLU VE LALE ESİNTİSİ

TÜRKİYE’nin otomobili tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan laleden esinlendi. Otomobilin ön ızgarasına, bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarına ve iç mekan detaylarına modern bir incelikle işlenen lale figürleri ile birlikte Selçuklu dönemi esintileri coğrafyamızın kültür mirası ile olan bağı vurguluyor.

TEKNOLOJİK İÇ MEKAN



Otomobilin iç mekânında kaliteli ve şık malzemelerle birlikte yüksek teknoloji yer alıyor. Dijital bilgi-eğlence ekranı hem bilgilerin kolaylıkla takibini hem de yolcuya özel içeriğin görünürlüğünü sağlıyor. Ekran otomobilin akıllı bir yaşam alanına dönüşümünü destekliyor.

UÇAK KOKPİTİNİ HATIRLATAN FORM

Uçak kokpitini hatırlatan form üzerinde vites ve elektronik park freni fonksiyonlarını barındıran konsol, ergonomisiyle dokunmatik kumanda ekranının kontrol edilmesine de yardımcı oluyor. Dokunmatik ekranda kullanıcıyı merkeze alan ara yüzün tasarımı, sesli komut özelliğinin de desteğiyle alışagelmiş kontrol düğmeleri ve kumanda elemanlarını olabildiğince azaltarak iç mekânın yalın ve sade tasarımını destekliyor.

EV VE İŞYERİNDEN SONRA 3. YAŞAM ALANI

C-SUV sınıfının en uzun aks mesafesine sahip olmanın getirdiği avantaj ile 5 kişilik bir aileyi rahat ve konforlu bir şekilde ağırlayacak. Kabin içindeki yüksek baş mesafesi ve sınıfının en uzun diz mesafesi sayesinde bir üst sınıfın konforunu sağlıyor.

TOGG ARACI NASIL TANIMLIYOR

TOGG, otomobil gamının tüm modellerine altyapı oluşturacak tamamen yeni ve doğuştan elektrikli araç platformunu 3 ana başlık ile tanımlıyor:

1) Özgün

Otomotiv sektöründe daha önce ortaya çıkarılmış hiçbir platform ile ilişkisi olmayan, tamamıyla TOGG mühendisleri tarafından geliştirilen ve tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 TOGG’a ait olan, yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platform.

2) Modüler

Azami verimlilik, konfor, dayanıklılık ve güvenlik gerekliliklerini bir arada sağlayabilen; farklı genişlik ve uzunluklara olanak veren modüler mimari.

3) Üstün

Sınıfının en uzun aks mesafesini sunarak otomobil içindeki yaşam alanının genişlik, ferahlık ve konforunu en üst düzeye taşıyan altyapı.

OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ



300+ km. veya 500+ km. menzil sağlayan 2 farklı pil seçeneği

30 dakikadan kısa sürede hızlı şarj

30 dakikada yüzde 80 pil doluluk seviyesi

8 yıl pil garantisi

200 beygir güç sunan tek e-motor ile arkadan çekişli (RWD) versiyonu

400 beygir güç sunan iki e-motorlu tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sistemi

Yüksek verimliliğe sahip iki farklı e-motor ile tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sistemi

0 -100 km/saat hızlanmasını 200 beygir güç sunan motor seçeneğinde 7.6 saniyede

400 beygir güç sunan motor seçeneğinde sadece 4.8 saniyede

İleri seviye güvenlik

Burulma direncinde yüzde 30 artış ve yüksek çarpışma dayanımı

7 adet hava yastığını içeren pasif, hava kanallı ön ve arka fren diskleri

Yola çıkacağı 2022 yılının EuroNCAP 5 Yıldız güvenlik normlarını sağlayacak

İnternet üzerinden güncellenebilecek sürücü destek sistemleri

Şehir içi trafik pilotu özelliği ile ‘Seviye 2+’ otonom sürüş kabiliyeti

’Seviye 3 ve ötesi’ otonom sürüş dönüşümüne uygun

Araç menziline yüzde 20’ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme

Tüm akıllı şehir altyapısı, elektrik şebekesi, cihazlar, evler ve binalar ile iletişim kuracak

Yaşamın birçok farklı alanında kullanıcısının yerine düşünen bir asistana dönüşecek

Aynalar ve kapı kolları dokunmatik olacak.

2023 yılından itibaren dünyada ilk kez “Holografik Asistan” sunacak

Göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojisi

Otonom sürüş teknolojisine sahip.

Sürücü gözünü yoldan ayırmadan yol ve çevre bilgilerini alacak.

Arızada araç servis ekibi uzaktan müdahale edebilecek

Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden dur-kalk yapabilecek. 5G ile mobilite ekosistemi deneyimi sunacak.