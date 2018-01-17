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Ekonomi kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Dev mağaza zinciri Türkiye'den çıkıyor mu

Ceyhun KUBURLU
17.01.2018 - 11:49 | Son Güncelleme:

1998’den beri Türkiye’de Inditex Grup bünyesinde faaliyet gösteren Zara için Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “Türkiye’den çıkıyor” iddiasında bulundu. Konuyla ilgili olarak ulaştığımız Inditex Grup yöneticileri ise “Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyoruz” açıklamasında bulundu. Sektör temsilcileri ise markanın yatırımlarına devam ettiğine dikkat çekiyor.

İSPANYOL hazır giyim devi Zara’nın uzun süredir “Türkiye’den çıkıyor iddialarına” bir yenisi daha eklendi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın köşesinde yerEkonomi kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Dev mağaza zinciri Türkiyeden çıkıyor mu
verdiği “Bye bye Zara” başlıklı yazıda, markanın Türkiye’deki tüm mağazalarını kapattığı iddia edildi.

1998’den beri Türkiye’de Inditex Grup bünyesinde faaliyet gösteren Zara’nın “Türkiye’den çıkıp, çıkmayacağını” üst düzey yöneticilerine sorduk. Ancak Inditex Grup yöneticileri sorularımızı cevapsız bırakarak, “Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyoruz” dedi. Markaya yakın kaynaklar ise Zara’nın son dönemlerde açılan alışveriş merkezlerine yatırım yapmaya devam ettiği bilgisini verdi. Zara’nın Türkiye’de 35’ten fazla mağazası olduğu biliniyor.

ALT MARKALAR
Zara son yıllarda online alışveriş alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. marka iki yıl önce başlattığı çalışmayla dünyanın birçok ülkesinde online alışverişi arttırmayı hedefliyordu. “Zara’nın türkiye’den çıkıyor” iddiaları grubun bünyesindeki alt markaları da gündeme getirdi. Türkiye’de birçok noktada mağazası bulunan Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho ve Bershka gibi markaların geleceği de merak konusu oldu.
Ekonomi kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Dev mağaza zinciri Türkiyeden çıkıyor mu

93 ÜLKEDE MAĞAZA VAR
Zara’nın 2016 yılı cirosu 15.4 milyar Euro oldu. Dünyadaki Zara mağazası sayısı 2 bin 213 ve dünyada 93 ülkede Zara mağazaları var. 2016 yılında 51 mağaza açan Zara’nın yeni girdiği pazarlar arasında Aruba, Nikaragua, Vietnam, Yeni Zelanda ve Paraguay bulunuyor.

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Etiketler: İspanya
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