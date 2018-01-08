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Ekonomi için kritik veri az önce açıklandı

AA
08.01.2018 - 10:03 | Son Güncelleme:

Sanayi üretimi, Kasım 2017'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7, Ekim 2017'ye göre ise yüzde 0,3 arttı. Beklenti yüzde 0,3 seviyesindeydi.

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı. Kasımda 145,6 olarak hesaplanan endeks, 2016'nın aynı ayında 136,2 seviyesinde bulunuyordu. 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasımda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi değişmedi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,8 arttı. 

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, Kasım 2016'ya göre yüzde 5,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,7 arttı. 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 3,2 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe gerçekleşirken, en fazla azalış yüzde 1,4 ile dayanıklı tüketim mallarında görüldü. 

Etiketler: Sanayi üretimi , Enerji
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