Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Çin'den vize hamlesi

Çin'den vize hamlesi

DHA
05.01.2018 - 23:05 | Son Güncelleme:

Çin nitelikli eleman alımlarının kolaylaştırılması için vize işlemlerine yeni düzenlemeler getirdi.

Yerel haberlere göre Çin Dışişleri Bakanlığı, ülke genelindeki nitelikli eleman sayısını arttırma adına yürürlüğe koyduğu yeni vize regülasyonlarında, vizelerin son kullanma tarihlerinin geçmesi durumunda beş ila 10 yıla kadar tarihlerin uzatılabileceğini açıkladı.

Bakanlık yeni vize regülasyonu kapsamında çok girişli vizelerin kullanıma açılacağını ve tek girişlik vize sahiplerinin 180 güne kadar ülkede kalabileceğini belirtti.

NİTELİKLİ KİŞİLER

Çin’in nitelik için artan talebi kapsamında vize başvurularında bilim insanları, girişimciler ve teknoloji endüstrileri çalışanları gibi nitelikli kişiler, Çin’de Çalışan Yabancılar başlığı altındaki vizeye başvurabilecek.

Açıklamada ayrıca Çin’de çalışabilmek için başvuruda bulunan kişilerin vize başvurularından beş iş günü sonra onay alabilecekleri ve acil başvurular da dahil olmak üzere bütün adaylara vize ücreti için feragat formu verileceği söylendi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Etiketler: Çin Dışişleri Bakanlığı
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri