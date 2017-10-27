Ekonomi Bakanı'ndan son dakika dolar açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı editör masası canlı yayınında TL'deki değer kaybı, enflasyonla mücadele ve diğer son ekonomik gelişmelere dair şunları kaydetti:

*Türkiye'ye bazı kuruluşların finansman sağlamayacağı haberleri çıktı; böyle birşey yok, bunlar yalan

*Burada yapılmak istenen dalgalanmada dalga boyunu artırmak, kur ve faizle oynayanların rant temin etmesi; bunda başarılı olamayacaklar

HABERLERİN YARISI DÜNYADAKİ HAREKETLERLE İLİŞKİLİ

*Türkiye ile ilgili spekülatif ve kurgulanmış haberler belli bir saate kadar speküle ediliyor; ancak kurla ilgili haberlerin yarısı da dünyadaki hareketle ilişkili

*Aşırı değerli dolar ABD ekonomisi için iyi ve sürdürülebilir değil; kendimize ve ülkemize güveniyoruz, bununla ilgili endişemiz yok

*Enflasyonla ilgili noktasal çalışmalar devam ediyor; gereğini yapıyoruz ve yapacağız



İTHALAT TEDBİRİ DE KULLANILIR

*Enflasyon için ithalatla ilgili tedbirler almak da bir yöntem, gerekirse kullanmaktan çekinmeyeceğiz

*Sadece devlet eliyle ithalat, mesela etteki gibi, yapılması yöntemine karşıyım; devlet ve özel sektör eliyle kontrollü ithalat yapıp enflasyonla mücadele yapılması taraftarıyım

*Merkez Bankası imkan ve kaynaklarıyla piyasadaki spekülatif hareketlere dokunmamak lazım, en etkili karşılık budur

*Merkez Bankası olarak spekülatif hareketlere döviz satarak müdahale ettiğiniz zaman 30-40 mln dolarlık spekülasyon hareketini milyar dolarlara çıkarırsınız

BU SEVİYE REEL DEĞİL

*Şu anda gelinen kur noktası kesinlikle reel değildir

*Bir ay önce 3.40 olan TL'nin şimdi 3.80'lere gelmiş olması.. şimdi sakin olunmalı

*(Kurdaki durum) bunlar da aşılacak, görecekler; Pazartesi-Salı bunlar geçmiş olacak

*TCMB böyle birşeye girdiği zaman da oyun başlamış demektir, dolayısıyla böyle birşey (TCMB müdahalesi) olmayacak; piyasa kuralları işleyecek