Ekmekler robottan

Topbaş tanıtımda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Eskiden kasa başında insanlar duruyordu ve bu ekmekler kasalara ellerle dolduruluyordu. Ama şimdi el değmeden bu robotlarla ekmekler el değmeden kasalanıyor. Dünyada ekmek türünde ilk kasalama sistemi. Bu robotik sistem, yazılım olarak ve cihaz olarak tamamen yerli ve milli. 2018 yılında daha ileri kapasiteye kadar ulaşacak ve ambalajdan paketlemeye kadar sistemin tamamını bu hale getirmek istiyoruz. Zaten hamur başlangıcından itibaren ekmeğin çıkışına kadar el değmeden yapılıyordu. Kasalama sistemi elle yapılmaktaydı daha önce. Şimdi onu da robotik sistemle yaparak hiç el değmeden kasalamaya, daha sonra da paketlemeye geçilecek.” Çölyak hastalarını da düşündüklerini söyleyen Topbaş, “Onlar ekmek yiyemezler, çikolataya hasrettirler, tatlı yiyemezler, kek yiyemezler. Gulitensiz un ile yapılan yiyecekleri yiyebiliyorlar. Bu un da ithal olduğu için dışarıdan kilosunu 90 liraya kadar alıyorlar. Biz Tübitak’la yaptığımız bir çalışma sonucunda çok şükür bunu başardık ve bu unu üretip kilosunu 8 liradan veriyoruz” dedi.

3 MİLYON EKMEK İSRAF EDİLİYOR

İSTANBUL’da günde 3 milyon ekmeğin çöpe gittiğini söyleyen Başkan Topbaş, “Düşününüz, 2-3 lokma daha ekmek bulup bir gün daha yaşam mücadelesi veren bir dünyada, ekmek israfının önüne geçmek zorundayız. Yiyin ama israf etmeyin. Ekmek bizim için başka bir şey, başka bir değer. Biliyoruz ki ekmek bir alın teri olarak bilinir. Yine paylaşmanın ve bereketin adı ekmek. Günde 3 milyon ekmek çöpe gidiyorsa istanbul’da, bir lokma ekmek bulup, bir gün daha yaşam mücadelesi veren insanları hatırlamak lazım. Çocuklarımıza bunu öğretelim” dedi.