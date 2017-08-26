Ekmek yerken kırıldı dişi...

Edinilen bilgiye göre, herkesi hayrete düşüren olay Bornova ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, marketten eşi Murat Şengülendi ile beraber alışveriş yapan Zuhal Şengülendi (51), daha sonrada evlerinin yolunu tuttu. Akşam yemeği için hazırlayan çift, ardından da masaya oturdu. Çift, yemek yemeye başladığında ise gördüğü manzara karşısında şok oldu. Ekmekten bir parça ısıran Zuhal Şengülendi, ekmeğin içindeki sert parça nedeniyle dişini kırdı. Acı içerisinde kıvranan talihiz kadın, ekmeğin içinden çıkan 3 santimetrelik çivi ile neye uğradığını şaşırdı.

OLAYIN ŞOKUNA GİRDİLER

Akşam yemeği zehir olan çift, şok oldu. Olanları cep telefonuna kaydeden Murat Şengülendi, yaşananlara tepki gösterdi. Zuhal Şengülendi, ardından da bir diş doktoruna giderek olanları anlattı ve haftalarca tedavi oldu. Zuhal Şengülendi ve Murat Şengülendi çifti, ertesi gün süpermarkete giderek olanları anlattı. Market ise iddiaya göre fırından ekmek almayı kesti.

Zuhal Şengülendi, ölümden döndüğünü ifade ederek, olayı anlattı. Şengülendi, "Eşimin bir marketten akşam alışverişinde ekmek almasıyla başladı. Geldi, yemeğe oturduk; yemek yerken ekmeği bölmedim, ekmeği ısırmamla dişimin acıması bir oldu. Eşime taş var dedim, o da ekmeğe baktığında içinden uzun bir çivinin çıktığını gözümüzle gördük. Sadece büyük yerlere başvurduğumuzda, o kişinin işten çıkarıldığını marketin de o fırından alışverişi kestiğini söyleyip, özür dileyip konuyu kapattılar. Yani çiviyi yutabilirdim de, boğazıma da kaçabilirdi, her şey olabilirdi. Şu anlık zararım sadece dişim de, yarın gereken işlemleri yaptıracağız" dedi.

YARGIYA TAŞIYORLAR

Olayın bir diğer şahidi ise 51 yaşındaki Zuhal Şengülendi’nin eşi Murat Şengülendi'ydi. "İnsan hayatı bu kadar mı ucuz?" diyen koca Şengülendi, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Markete götürdüğümüzde, 'Şuradan bir ekmek alın gidin' dediler. Sanki biz bir ekmeğe gelmişiz; yani insan hayatı bu kadar mı değersiz. Bir ekmek için mi gittik biz oraya, o marketin üstü öğrenci yurdu. Belki bir çocuk o ekmeği alıp ağzına koysa, belki boğazına gider ölürdü veya hanımım yutsaydı boğazına saplanırdı. Yani bizi bu kadar benimsemediler. Neredeyse bir suçlu duruma düşecektik. Fırıncı 'Söylemeseydiniz, bize gelseydiniz' diyor. Bizim bir beklentimiz yoktu, sadece bir özür dileselerdi. Yani bizi oyaladılar. Bu kadar duyarsız kalırlarsa biz de elimizden geleni yapacağız."

Çift, geçtiğimiz aylarda meydana gelen olay sonrası konuyu yargıya taşıyacaklarını da sözlerine ekledi.